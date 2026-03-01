Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 2.03. Kto nocą powinien spodziewać się opadów

|
Noc, deszcz, mokra nawierzchnia
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek, 2.03. Noc będzie pochmurna. W części kraju pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, ale miejscami popada. Deszcz możliwy jest także w dzień, który - w zależności od regionu - przyniesie temperaturę maksymalną od kilku do kilkunastu stopni.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Noc zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na zachodzie i północy kraju. Na południu i południowym wschodzie okresami popada deszcz do 1-3 litrów na metr kwadratowy. Temperatura będzie najniższa w pasie od Suwalszczyzny i Warmii, przez Kujawy, po centrum kraju, gdzie spadnie do -2 stopni, a najwyższa w Małopolsce i na Podkarpaciu - tam wyniesie co najmniej 4-5 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu.

Klatka kluczowa-260846
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 2.03

W poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie, ale z większymi przejaśnianiami i rozpogodzeniami, szczególnie na południowym zachodzie i południu. W pierwszej części dnia na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 5 st. C na Suwalszczyźnie, przez 11 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr z południowego zachodu i zachodu będzie słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-260832
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na południowym zachodzie do ponad 70 procent w północnej części Polski. W większości kraju odczujemy komfort termiczny - chłodno będzie jedynie na północnym wschodzie. Pogoda nie wpłynie na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-260869
Warunki biometeo
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie w Warszawie chmury, ale i większe przejaśnienia. Temperatura spadnie do 0 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1013 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek mieszkańców Warszawy czeka umiarkowane i duże zachmurzenie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie co najmniej 1 st. C. Wiatr z zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek zapewni mieszkańcom Trójmiasta umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu szykuje się pogoda noc. Temperatura wyniesie minimalnie -1 st. C. We znaki da się słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu zapanuje umiarkowane i duże zachmurzenie. Temperatura osiągnie maksymalnie 12 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południowego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura spadnie do 0 st. C. Wiatr z południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą spodziewać się pogodnego poniedziałku. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmurnie z okresowymi opadami deszczu. Temperatura wyniesie co najmniej 5 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie będzie pochmurny, ale z rozpogodzeniami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 12 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Klatka kluczowa-260879
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

