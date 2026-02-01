Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 2.02. Nocą nawet -27 stopni. A co przyniesie dzień?

|
Mróz noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek, 2.02. Przed nami mroźna noc i lodowaty początek tygodnia. W całym kraju termometry wskażą ujemne wartości. W dzień mogą pojawić się miejscami przelotne opady śniegu.
Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz
Dowiedz się więcej:

Jest mróz, jest problem. Sprawdź, czym oddychasz

Smog

W nocy w całej Polsce będzie pogodnie z niewielkim zachmurzeniem - głównie na południu kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -11 st. C we Wrocławiu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie będzie stabilne.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują jeszcze niższe wartości na termometrach. Z ich wyliczeń wynika, że w nocy temperatura na Suwalszczyźnie może spaść do -29 st. C.

Klatka kluczowa-201088
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 2.02.

W poniedziałek w całej Polsce prognozowana jest pogodna i słoneczna aura z niewielkim zachmurzeniem, głównie na południu kraju. W Sudetach oraz w Tatrach możliwe są słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -16 st. C w Suwałkach, przez -14 st. C w Warszawie, do -6 st. C we Wrocławiu. Temperaturę odczuwalną będzie obniżać lodowaty, wschodni wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać.

Klatka kluczowa-201100
Pogoda na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-60 procent. W całym kraju będzie bardzo zimno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Klatka kluczowa-201067
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w stolicy będzie pogodna. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -22 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie nie będzie się zmieniać, o północy wyniesie około 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek przyniesie mieszkańcom Warszawy pogodną aurę. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż -14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie wyniesie w południe 1010 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocna aura we Wrocławiu będzie pogodna z małym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie -11 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie wyniesie o północy 1010 hPa i pozostanie bez zmian.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu zapowiada się pogodnie z przejściowym wzrostem zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie -6 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Trójmieście zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy -22 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie wyniesie o północy 1022 hPa i pozostanie bez zmian.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu doświadczą pogodnej aury. Temperatura maksymalna nie przekroczy -14 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie wyniesie w południe 1020 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocna aura w Krakowie będzie pogodna z małym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie -13 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i pozostanie bez zmian.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek aura w Krakowie będzie pogodna z przejściowym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna nie przekroczy -9 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie wyniesie w południe 998 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -16 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i pozostanie bez zmian.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu również będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -10 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie powoli spadać.

Klatka kluczowa-201056
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PolskaZimaMrózprognoza
Tomasz Wasilewski
Tomasz Wasilewski
Prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Woda porywa auta na drogach Santiago w Chile
Woda porywała auta w stolicy. Zobacz nagranie
Świat
Opady marznące
Siarczysty mróz odpuści, ale pojawi się nowe zagrożenie
Prognoza
Noc będzie mroźna
Prawie 40 stopni mrozu. Taka może być temperatura odczuwalna tej nocy
Polska
Mróz, śnieg, zima
Tutaj ferie będą dłuższe
Polska
Bukowina Tatrzanska
Dobre jedzenie i ośnieżone trasy. Bukowina Tatrzańska zaprasza
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Pełnia Księżyca, zima, śnieg
"Ta noc będzie ekstremalnie jasna". Dlaczego?
Ciekawostki
Prognozowana temperatura w poniedziałek 2.02 na godz. 7
Mapy pokazują, jak tej nocy temperatura mocno spadnie
Prognoza
Uszkodzony słup transmisyjny w miejscowości Marinha Grande w Portugalii
Od kilku dni bez prądu i wody. Nie żyje dziewięć osób
Świat
Mieszkańcy nieprzerwanie odśnieżają ulice i chodniki
Największe opady śniegu od ponad 80 lat
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Co się stanie po największych mrozach
Prognoza
Mróz, zima
Zagrożenie dla zdrowia i życia. Są pomarańczowe alarmy
Prognoza
Niagara częściowo zamarzła
Wodospad Niagara pokryty lodem. "Wszystko jest zamarznięte"
Ciekawostki
Patagonia w płomieniach
Najgorsze pożary od lat. Wprowadzono stan wyjątkowy
Świat
Silny mróz
-30 stopni przy gruncie. Za nami mroźna noc
Polska
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Mroźny start lutego na waszych zdjęciach
Polska
Mróz
Niedziela pod znakiem przeszywającego zimna
Prognoza
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Lot wokół Księżyca opóźniony
Nauka
Lód, mróz, zima, gololedź
"Będziemy mieli nienaturalnie niską temperaturę"
Prognoza
Zima, noc, wieś, mróz
Lodowata noc. Mapa pokazuje, ile stopni będzie
Prognoza
Bukowina Tatrzańska
W Bukowinie Tatrzańskiej nie ma nudy
MATERIAŁ PROMOCYJNY
Mróz w Polsce
Olbrzymia anomalia temperatury w Polsce. "To będą syberyjskie wartości"
Prognoza
Nad wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych przesuwa się bomba cyklonowa
Szykują się na bombę cyklonową. Zaczęło już padać
Świat
Halo nad Szczyrkiem
Wokół słońca pojawił się świetlisty okrąg
Polska
Śnieg
"Tam na górze, w stratosferze, coś się dzieje"
Polska
shutterstock_2581717995_1
"Sposób, w jaki zabito 1478F, był szczególnie haniebny"
Świat
Świecie (Kujawsko-Pomorskie)
Jak zimno? Pokazujecie termometry
Polska
Lód, oblodzenie, zimno, mróz
"Spadki temperatury mogą być oszałamiające"
Prognoza
Mróz na szybie, zimno
Cała Polska na minusie. Silny wiatr potęguje mróz
Prognoza
Zima, mróz, śnieg
Silny wiatr sprawi, że będzie nam jeszcze zimniej
Prognoza
ZQ-3 R/B
Deorbitacja chińskiej rakiety. Co stało się z maszyną
Polska
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom