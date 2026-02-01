W nocy w całej Polsce będzie pogodnie z niewielkim zachmurzeniem - głównie na południu kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do -11 st. C we Wrocławiu. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie będzie stabilne.
Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują jeszcze niższe wartości na termometrach. Z ich wyliczeń wynika, że w nocy temperatura na Suwalszczyźnie może spaść do -29 st. C.
Pogoda na jutro - poniedziałek, 2.02.
W poniedziałek w całej Polsce prognozowana jest pogodna i słoneczna aura z niewielkim zachmurzeniem, głównie na południu kraju. W Sudetach oraz w Tatrach możliwe są słabe, przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od -16 st. C w Suwałkach, przez -14 st. C w Warszawie, do -6 st. C we Wrocławiu. Temperaturę odczuwalną będzie obniżać lodowaty, wschodni wiatr. Ciśnienie będzie powoli spadać.
Warunki biometeo w poniedziałek
Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 50-60 procent. W całym kraju będzie bardzo zimno, a warunki biometeo okażą się niekorzystne.
Pogoda na noc - Warszawa
Noc w stolicy będzie pogodna. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -22 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie nie będzie się zmieniać, o północy wyniesie około 1012 hPa.
Pogoda na jutro - Warszawa
Poniedziałek przyniesie mieszkańcom Warszawy pogodną aurę. Słupki rtęci nie wskażą więcej niż -14 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie wyniesie w południe 1010 hPa i będzie powoli spadać.
Pogoda na noc - Wrocław
Nocna aura we Wrocławiu będzie pogodna z małym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie -11 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie wyniesie o północy 1010 hPa i pozostanie bez zmian.
Pogoda na jutro - Wrocław
Poniedziałek we Wrocławiu zapowiada się pogodnie z przejściowym wzrostem zachmurzenia. Temperatura maksymalna wyniesie -6 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie powoli spadać.
Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot
Noc w Trójmieście zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy -22 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie wyniesie o północy 1022 hPa i pozostanie bez zmian.
Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot
W poniedziałek mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu doświadczą pogodnej aury. Temperatura maksymalna nie przekroczy -14 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie wyniesie w południe 1020 hPa i będzie powoli spadać.
Pogoda na noc - Kraków
Nocna aura w Krakowie będzie pogodna z małym zachmurzeniem. Temperatura minimalna wyniesie -13 st. C. Odczuwalny będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i pozostanie bez zmian.
Pogoda na jutro - Kraków
W poniedziałek aura w Krakowie będzie pogodna z przejściowym zachmurzeniem. Temperatura maksymalna nie przekroczy -9 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie wyniesie w południe 998 hPa i będzie powoli spadać.
Pogoda na noc - Poznań
W nocy w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -16 st. C. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie o północy wyniesie 1011 hPa i pozostanie bez zmian.
Pogoda na jutro - Poznań
Poniedziałek w Poznaniu również będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -10 st. C. Powieje wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1009 hPa i będzie powoli spadać.
Autorka/Autor: Tomasz Wasilewski
Źródło: tvnmeteo.pl
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock