Przed nami pogodna noc bez opadów. Lokalnie mogą pojawić się zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -19/-17 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, przez -14/-10 st. C w centrum, do -7/-5 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-wschodni, okaże się umiarkowany.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - poniedziałek, 19.01

Poniedziałek na przeważającym obszarze kraju przyniesie słoneczną aurę bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie od -8/-7 st. C na Podlasiu, przez -4/-2 st. C w centrum kraju, do 2-4 st. C na zachodzie. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, który Sudetach może wiać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do ponad 70 procent. We wschodniej połowie kraju będzie zimno, natomiast mieszkańcy zachodnich regionów odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -14/-13 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1024 hektopaskali i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka słoneczny poniedziałek bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie -7/-6 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy -12/-11 st. C. Wiatr południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie o północy wyniesie 1035 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie pogodną aurę bez opadów. Temperatura maksymalna sięgnie -6/-5 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1033 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna i bez opadów. Termometry wskażą -8/-6 st. C. Wiatr południowo - wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu zapowiada się słonecznie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -2/-1 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -6/-4 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia słoneczny poniedziałek bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 3-4 st. C. Wiatr południowo-wschodni, będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -15/-13 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie upłynie pod znakiem słonecznej aury bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5/-4 st. C. Wiatr południowo-wschodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl