Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 19.01. Noc z przeszywającym mrozem

Mroźna noc, mroźny poranek, sople lodu
Pogoda na noc
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek, 19.01. Noc przyniesie bardzo niskie wartości na termometrach. Ponadto mogą pojawić się zamglenia. W dzień w całym kraju dopisze pogodna aura.

Przed nami pogodna noc bez opadów. Lokalnie mogą pojawić się zamglenia. Temperatura minimalna wyniesie od -19/-17 stopni Celsjusza na wschodzie kraju, przez -14/-10 st. C w centrum, do -7/-5 st. C na zachodzie. Wiatr południowo-wschodni, okaże się umiarkowany.

Klatka kluczowa-169296
Pogoda na noc

Pogoda na jutro - poniedziałek, 19.01

Poniedziałek na przeważającym obszarze kraju przyniesie słoneczną aurę bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie od -8/-7 st. C na Podlasiu, przez -4/-2 st. C w centrum kraju, do 2-4 st. C na zachodzie. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr, który Sudetach może wiać do 40-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-169277
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do ponad 70 procent. We wschodniej połowie kraju będzie zimno, natomiast mieszkańcy zachodnich regionów odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-169318
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pogodna i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -14/-13 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1024 hektopaskali i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka słoneczny poniedziałek bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie -7/-6 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie zapowiada się pogodnie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy -12/-11 st. C. Wiatr południowo-wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie o północy wyniesie 1035 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie przyniesie pogodną aurę bez opadów. Temperatura maksymalna sięgnie -6/-5 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1033 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pogodna i bez opadów. Termometry wskażą -8/-6 st. C. Wiatr południowo - wschodni, powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie o północy wyniesie 1020 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu zapowiada się słonecznie i bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -2/-1 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1022 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu będzie pogodnie i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -6/-4 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Przed mieszkańcami Wrocławia słoneczny poniedziałek bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 3-4 st. C. Wiatr południowo-wschodni, będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna i bez opadów. Temperatura minimalna wyniesie -15/-13 st. C. Wiatr południowo-wschodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie upłynie pod znakiem słonecznej aury bez opadów. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -5/-4 st. C. Wiatr południowo-wschodni, powieje umiarkowanie. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Klatka kluczowa-169327
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyZima
Czytaj także:
Krynica-Zdrój
Idealne miejsce dla miłośników zimowych sportów. Krynica-Zdrój zaprasza
Najnowsze
Śmigłowiec
Wypadek w Tatrach. Ośmiolatek spadł z kolejki linowej
Świat
Mieszkaniec Sarajewa przemieszcza się na zewnątrz w maseczce
Smog dusi stolicę. "Każdy, kto musi wyjść, odczuje skutki"
Smog
Lawiny w austriackich Alpach zabiły osiem osób
Lawiny w alpejskich kurortach. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Cały kraj w lodowatym potrzasku
Prognoza
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Ogromna rakieta na stanowisku startowym.
Świat
Lód, mróz
Silny mróz. W jednym miejscu na mapie zrobiło się pomarańczowo
Prognoza
Mieszkańcy Kijowa walczą z mrozem
Pod kołdrę w bieliźnie termicznej i z kotem. Mróz trzyma mocno, a ogrzewania nie ma
Świat
Temperatura, Bieszczady
Przyszedł srogi mróz. Internauci pokazali swoje termometry
Prognoza
Smog, dym, komin, kopciuch
Alert RCB. "Prognozowana zła jakość powietrza"
Smog
Lodospady w Rudawce Rymanowskiej
Niecodzienne zjawisko znów pojawiło się na Podkarpaciu. Gdzie je zobaczyć?
Polska
Śnieg, słońce, błękit i lekki mróz
Niedziela pod znakiem słońca i mrozu
Prognoza
Zima, śnieg, noc
Noc będzie pogodna, ale trzeba się ciepło ubrać
Prognoza
Płetwal błękitny
Limity prędkości w Kalifornii. Mają chronić... walenie
Świat
Lód na jeziorze
Najgłębsze jezioro Polski zamarzło. Miesiąc szybciej niż rok temu
Polska
Mroźna zima
Idzie solidny mróz. Gdzie będzie najzimniej
Prognoza
Pożary roślinności
Tej suszy nie zatrzyma deszcz. Może zaostrzyć pożary
Świat
jaworzyna
Krynica-Zdrój zaprasza na szusowanie
Najnowsze
Powodzie w Mozambiku
Setki ofiar śmiertelnych, domy i wioski zmyte z powierzchni
Świat
Myszołów
"Spodziewaliśmy się sikorek, a tu takie ptaszysko przyleciało"
Polska
Kamczatka
Masy śniegu spadły z dachów. Dwie osoby nie żyją
Świat
Kleszcz na ubraniu w styczniu 2025 roku
Nareszcie, zima bez kleszczy. A co z wiosną?
Agnieszka Stradecka
Mróz w Polsce
"Idzie mróz ze wschodu". Będzie dla nas wyzwaniem
Prognoza
Smog spowił Sarajewo
Alarm przed smogiem. "Sytuacja może się tylko pogorszyć"
Smog
Mróz, zima, zimno, śnieg
Za nami lodowata noc. Gdzie było najzimniej?
Prognoza
Śnieg, zagrożenie lawinowe
Alert RCB. "Nie wychodź w góry"
Polska
Słońce, mróz, śnieg. Zima w Bukowinie Tatrzańskiej
W części kraju aura będzie pogodna
Prognoza
Morskie Oko, widok na Rysy w piątek rano
Znaczne ryzyko lawin w weekend. TOPR ostrzega
Polska
Noc mgła zima
Nocą miejscami będzie mgliście
Prognoza
Pies wpadł do lodowatego Dunaju
Dunaj zamarzł. Pod psem załamał się lód
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom