Pogoda na jutro. Noc okaże się dość chłodna, na termometrach miejscami zobaczymy zaledwie kilka stopni Celsjusza. Poniedziałek 18.08 w części Polski przyniesie niewielkie opady deszczu. Termometry pokażą do 24 stopni.

Na południu i zachodzie tej nocy będzie pogodnie i bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju pojawi się wzrost zachmurzenia do dużego, lokalnie na północy i wschodzie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 8-10 stopni Celsjusza na zachodzie i południu kraju, przez 11-13 st. C w centrum, do 14-15 st. C na wybrzeżu. Powieje słaby wiatr z północy.

Pogoda na noc

Pogoda na jutro - poniedziałek, 18.09

W poniedziałek zachmurzenie okaże się kłębiaste, umiarkowane i duże, przejściowo całkowite ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu na północnym wschodzie, wschodzie i lokalnie w centrum kraju rzędu 1-5 l/mkw. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 20-21 st. C na północnym wschodzie i w centrum kraju, do 23-24 st. C na zachodzie. Z kierunków północnych nadciągnie umiarkowany wiatr.

Pogoda na poniedziałek

Warunki biometeo w poniedziałek

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na północnym wschodzie, przekroczy 70 procent. Będzie się zmniejszać w kierunku południowo-zachodnim do około 50 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Biomet okaże się korzystny w zachodniej części kraju, a na wschodzie - neutralny.

Warunki biometeo w poniedziałek

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą zachmurzenie w Warszawie okaże się umiarkowane i duże, padać nie będzie. Temperatura spadnie do 13-14 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek zachmurzenie okaże się duże, przejściowo całkowite ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 21-22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1005 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy zachmurzenie w Gdańsku, Sopocie i Gdyni okaże się duże ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura spadnie do 15-16 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 1018 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni możemy spodziewać się przejściowo całkowitego zachmurzenia ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura wzrośnie do 20-21 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1018 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie i bez opadów zapowiada się noc z niedzieli na poniedziałek w Poznaniu. Temperatura spadnie do 9-10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu możemy spodziewać się zachmurzenia dużego z rozpogodzeniami i braku opadów. Temperatura wzrośnie do 22-23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura spadnie do 9-10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1006 hPa i będzie stabilne.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu możemy spodziewać się zachmurzenia dużego z rozpogodzeniami, padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 22-23 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, północny. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie, opady nie są prognozowane. Temperatura spadnie do 9-10 st. C. Nadciągnie słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 990 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek przyniesie zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, padać nie powinno. Temperatura wzrośnie do 21-22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie spadać.

Autorka/Autor:Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl