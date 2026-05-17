Pogoda na jutro - poniedziałek 18.05. Noc pod znakiem opadów deszczu

Pogoda na noc
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 18.05. W nocy pojawią się w części kraju opady deszczu. W dzień również ma padać, miejscami spodziewane są burze. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Noc zapowiada się pogodnie na zachodnich krańcach Polski. Na wschodzie kraju spodziewane są przejaśnienia i zanikające opady. Natomiast w pasie od Warmii i Kaszub, przez centrum oraz Wielkopolskę, po Śląsk i Małopolskę wystąpi na ogół duże zachmurzenie z opadami deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Na południu lokalnie spadnie do 10 l/mkw. 

Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 10-11 st. C na południowym wschodzie. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek 18.05

Poniedziałek przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie kłębiaste. Na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej na ogół nie powinno padać. W pozostałej części kraju spadnie do 5 l/mkw., a na wschodzie, gdzie możliwe są burze, opady wyniosą do 10-15 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14 st. C na Wyżynie Śląskiej i w Małopolsce oraz na Kaszubach, przez 15-16 st. C w centrum kraju, do 18-20 st. C na Podlasiu, Mazowszu i Lubelszczyźnie. Wiatr będzie wiał z kierunków północnych, tylko na zachodzie ze wschodu. Będzie słaby i umiarkowany, w burzach silny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 70 do ponad 90 procent. W całym kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie zapowiada się pochmurnie. Termometry wskażą 9 st. C. Wiejący z północy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców stolicy czeka w poniedziałek umiarkowane i duże zachmurzenie. Po południu przelotnie popada deszcz, możliwa jest też burza. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzy okaże się silny. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno, okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie wolno spada, o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Na poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie prognozuje się umiarkowane i duże zachmurzenie. Poza tym przelotnie popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 14 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę, okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Wiatr północny, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu wystąpi duże zachmurzenie, poza tym przelotnie popada deszcz. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje północny i wschodni wiatr, który będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 1004 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Mieszkańców Wrocławia czeka pochmurna noc z okresowymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Wiatr północno-zachodni, okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie wolno spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu spodziewane jest duże zachmurzenie. Poza tym okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr północny i wschodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno, okresami popada deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie wolno spada, o północy barometry wskażą 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa poniedziałek z dużym zachmurzeniem i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 13 st. C. Wiatr północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe sięgnie 987 hPa.

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
