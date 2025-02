W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie początkowo lokalnie na północnym wschodzie oraz na południu pojawią się słabe, zanikające i przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -16/-13 stopni Celsjusza w pasie Polski centralnej do -8/-6 st. C na Pomorzu. Powieje słaby, zmienny wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek 17.02

Poniedziałek zapowiada się słonecznie. W ciągu dnia prognozuje się wzrost zachmurzenia do umiarkowanego i dużego na północnym wschodzie kraju z przelotnymi opadami śniegu do 2-5 cm w drugiej części dnia. Termometry wskażą maksymalnie od -4/-3 st. C na Suwalszczyźnie, przez -3/-2 st. C w centrum kraju, do 0-1 st. C na Pomorzu. Powieje zmienny, słaby wiatr. Jedynie na północy i wschodzie okaże się umiarkowany i dość silny, północno-zachodni, który w porywach rozpędzać się będzie do 40-50 kilometrów ma godzinę. Może doprowadzić do powstania zawiei śnieżnych.