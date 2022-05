Pogoda na jutro - poniedziałek 16.05. Będzie się chmurzyć, temperatura od 16 do 25 stopni

W nocy będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 1 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C. na Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie północny i wschodni, słaby.

Pogoda na poniedziałek 16.05

Dzień zapowiada się z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, które od zachodu będzie wzrastać do dużego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 16 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centrum kraju, do 25 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z kierunku północno-zachodniego, na zachodzie skręcając na południowy.