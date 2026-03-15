Pogoda na jutro - poniedziałek, 16.03. Pas dużego zachmurzenia przyniesie nocą opady

Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek, 16.03. Noc zapowiada się pochmurnie i deszczowo w większości kraju. Miejscami temperatura spadnie poniżej zera. W poniedziałek mogą wystąpić burze.

Nocą na krańcach zachodnich i wschodnich kraju prognozowane są większe przejaśnienia i brak opadów. Pomiędzy tymi pogodnymi pasami na wschód będzie się wolno przemieszczać pas dużego zachmurzenia z opadami deszczu rzędu 5 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 4-5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiał będzie umiarkowany wiatr z kierunków południowych.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 16.03.

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami na zachodzie i krańcach wschodnich. Okresami spadnie do 5-10 l/mkw. deszczu, na południowym wschodzie istnieje ryzyko burz. Miejscami na północy mogą pojawić się opady śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 7-8 st. C na Warmii i Pomorzu, przez 9-12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-zachodni i zachodni, umiarkowany, okresami dość silny.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie wysoka - na zachodzie oraz w pasie od Warmii po ziemię krakowską przekroczy 80 procent. W większości kraju będzie chłodno, ale mieszkańcy południowego wschodu odczują komfort termiczny. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie prognozowane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Okresami popada. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Powieje wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w stolicy pojawi się duże zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą opady deszczu. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 12 st. C. Wiał będzie wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Trójmieście w nocy prognozowane jest duże zachmurzenie. Okresami popada. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 3 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie wystąpi duże zachmurzenie z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu pojawi się duże zachmurzenie, okresami spadnie deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 10 st. C. Powieje wiatr południowo zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu prognozowane jest duże zachmurzenie, okresami popada deszcz. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 6 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w poniedziałek spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż 11 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 999 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie, okresami spadnie deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiał będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie prognozowane jest duże zachmurzenie, któremu towarzyszyć będą opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 988 hPa.

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
