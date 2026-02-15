Logo TVN24
Pogoda na jutro - poniedziałek, 16.02. -22 stopnie. Gdzie nocą może być tak lodowato

Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek, 16.02. Noc zapowiada się pogodnie w większości kraju, ale jednocześnie bardzo mroźnie - miejscami temperatura spadnie poniżej -20 stopni Celsjusza. Zimno będzie również w dzień, a w niektórych regionach zacznie padać śnieg.
Na przeważającym obszarze kraju noc będzie pogodna. Duże i całkowite zachmurzenie, miejscami z okresowymi, słabymi opadami śniegu do 1-2 centymetrów, utrzyma się tylko na południowym wschodzie. Temperatura minimalna wyniesie od -18/-22 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez -14/-12 st. C w centrum, do -7/-9 st. C na południu i zachodzie. Powieje słabo z północnego wschodu.

Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro - poniedziałek, 16.02

Początkowo poniedziałek przyniesie pogodną i słoneczną aurę w całym kraju - rano pochmurnie będzie tylko na południowym wschodzie. W ciągu dnia od zachodu nastąpi jednak wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego, a w drugiej części dnia na południu i południowym zachodzie wystąpią słabe opady śniegu rzędu 2-5 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -10/-8 st. C na północnym wschodzie, przez -6/-4 st. C w centrum, do -3/-1 st. C na południowym zachodzie. Wiatr ze wschodu i południowego wschodu okaże się na ogół słaby i umiarkowany, ale na zachodzie porywy będą silniejsze, dochodząc do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek
Warunki biometeo

W strefie frontu atmosferycznego, na południowym zachodzie, wilgotność powietrza przekroczy 90 procent. Najniższa, poniżej 60 procent, będzie na Pomorzu i w północno-wschodniej Polsce. W całej Polsce odczujemy zimno, a pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w poniedziałek
Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie zapanuje duże zachmurzenie, ale można liczyć na rozpogodzenia. Temperatura spadnie do -15/-16 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1000 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Nad ranem w stolicy będzie słonecznie, ale w ciągu dnia zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego, a wieczorem dużego. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -7/-6 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 998 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapowiada się pogodnie. Wartości na termometrach spadną do -19, a nawet -21 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Ranek w Trójmieście będzie słoneczny, jednak w ciągu dnia nastąpi wzrost zachmurzenia do umiarkowanego, a wieczorem dużego. Temperatura wyniesie maksymalnie -9/-8 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańców Poznania czeka pogodna noc, podczas której temperatura obniży się do -10/-12 st. C. Da się odczuć słaby wiatr z kierunków wschodnich. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Dzień w Poznaniu rozpocznie się pogodnie, ale potem zachmurzenia wzrośnie do dużego i całkowitego. Na termometrach zagoszczą maksymalnie -4/-3 st. C. Wiatr ze wschodu okaże się umiarkowany, porywisty. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 993 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia, ale z rozpogodzeniami. Temperatura spadnie do -6/-7 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Dzień w Poznaniu będzie pochmurny, a w jego drugiej części pojawią się słabe opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie -2/-1 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 988 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurnie. Wartości na termometrach spadną do -8/-9 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa powinni przygotować się na pochmurny poniedziałek ze słabymi opadami śniegu pod koniec dnia. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -5/-4 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 980 hPa.

Warunki drogowe w nocy
