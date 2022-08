Pogoda na jutro - poniedziałek 15.08. Burze mogą występować w całej Polsce

Pogoda na jutro. Burze w poniedziałek 15.08 możliwe są na obszarze całego kraju. Największe prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest w południowej części kraju. Będzie gorąco, wilgotno i parno.

Nadchodzącej doby Polska znajdowała się będzie pod wpływem ciepłego i wilgotnego niżu znad Morza Czarnego. Jak informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, duża dawka wilgoci zawartej w atmosferze umożliwia tworzenie się chmur, a dodatkowo wysoka temperatura sprzyjają powstawaniu burz. Ryzyko ich wystąpienia w poniedziałek istnieje na całym obszarze całego kraju.

Pogoda na noc 14/15.08

Nocą czeka nas umiarkowane zachmurzenie, które w niektórych miejscach, szczególnie na południowym wschodzie i w centrum kraju okresowo będzie wzrastać do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na południu i południowym wschodzie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na Ziemi Gorzowskiej. Wiatr będzie wschodni, słaby, tylko na wybrzeżu powieje z umiarkowaną siłą.

Pogoda na poniedziałek 15.08

Dzień upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Pojawią się przelotne opady deszczu oraz lokalnie, zwłaszcza w południowej części kraju, burze z sumą opadów 10-20 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 50-70 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 st. C na Lubelszczyźnie, przez 27-28 st. C w centrum kraju, do 30 st. C. na Pomorzu Zachodnim. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, z kierunku południowo-wschodniego.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 60-70 procent. Na obszarze całej Polski będzie gorąco, wilgotno i parno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie spada, północy barometry wskażą 997 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, tylko w czasie burzy silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 18 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W poniedziałek mieszkańców Gdańska, Sopotu i Gdyni czeka umiarkowane zachmurzenie. Po południu i wieczorem może wystąpić burza. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, tylko w czasie burzy silny. Ciśnienie w południe spadnie do w Gdańsku 996 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie z umiarkowanym zachmurzeniem, możliwe są również przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 18 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 998 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu przyniesie zmienne zachmurzenie zmienne z przelotnymi opadami deszczu. Możliwa jest burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 29 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, tylko w czasie burzy silny. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowane jest zmienne zachmurzenie. Temperatura spadnie minimalnie do 17 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie bez większych zmian, o północy wyniesie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we Wrocławiu należy spodziewać się dużego zachmurzenia, przelotnych opadów deszczu i burzy. Termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, tylko w czasie burzy silny. Ciśnienie w południe spadnie do 993 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie aura będzie pogodna. W drugiej części pojawią się zamglenia, możliwa jest również mgła. Temperatura minimalna wyniesie 16 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby. Ciśnienie bez większych zmian, o północy wyniesie 978 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu. Może pojawić się burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 27 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, tylko w czasie burzy silny. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać, w południe osiągnie 978 hPa.

