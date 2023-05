Pogoda na jutro - poniedziałek 15.05. Spadnie dużo deszczu, możliwe też burze z gradem

Intensywne opady deszczu pojawią się w części kraju już w nocy z niedzieli na poniedziałek, za dnia strefa ulew obejmie kolejne regiony. Mogą występować również burze z gradem. Temperatura maksymalna osiągnie w poniedziałek od 14 do 20 stopni Celsjusza.

Noc na północy kraju zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami, a w niektórych miejscach pojawią się przelotne opady deszczu rzędu 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie będzie umiarkowane wzrastające do dużego. Od południa w głąb kraju będą przemieszczać się opady deszczu do 5-15 l/mkw., w górach spadnie do 30 l/mkw.

Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 11 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunku wschodniego, słabo i umiarkowanie, tylko na wschodzie i północy okresami dość silnie, osiągając tam w porywach do 50 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek 15.05

Dzień upłynie z dużym zachmurzeniem. Przejaśnienia możliwe są w zachodnich, południowych i środkowych regionach. Na północy, wschodzie i w centrum kraju pojawią się opady deszczu do 10-20 l/mkw. i mogą wystąpić burze z gradem. W pozostałych częściach Polski spadnie do 5-10 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Kujawach, przez 16 st. C w centrum kraju, do 20 st. C na Suwalszczyźnie. Wiatr będzie południowo-wschodni i południowy, tylko na zachodzie okaże się północno-zachodni. Powieje słabo i umiarkowanie, a na północy i wschodzie dość silnie, w porywach do 60-70 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w poniedziałek będzie wysoka, na północnym wschodzie kraju przekraczając 90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Nocą w Warszawie zachmurzenie wzrośnie do dużego. Po północy pojawią się opady deszczu do 5-10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1002 hektopaskali.

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się pochmurno. Wystąpią opady deszczu do 15 l/mkw., możliwa jest też burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu do 1-5 l/mkw. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1015 hPa.

Pochmurnego nieba mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni powinni spodziewać się również w poniedziałek. Pojawią się opady deszczu do 15 l/mkw., niewykluczona jest także burza. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje zachodni i północny, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1010 hPa.

W nocy w Poznaniu zachmurzenie wzrośnie do dużego z opadami deszczu po północy do 5-10 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Poniedziałek w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę z przejaśnieniami oraz opady deszczu do 10 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa.

Na noc dla Wrocławia prognozowane jest duże zachmurzenie z opadami deszczu do 20 l/mkw. Temperatura spadnie minimalnie do 10 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 995 hPa.

Mieszkańcy Wrocławia powinni spodziewać się pochmurnego poniedziałku z przejaśnieniami. Przelotnie popada do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie 16 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 991 hPa.

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu 20 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie 11 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 983 hPa.

Poniedziałek w Krakowie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Okresami będą występować opady deszczu do 5-10 l/mkw., możliwa jest też burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 982 hPa.

