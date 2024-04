Pogoda na noc

Noc zapowiada się pogodnie. Tylko na południowym wschodzie kraju będzie pochmurno i tam też przelotnie popada deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Nad ranem wzrośnie zachmurzenie na zachodzie Polski, a na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku popada deszcz do 5 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. W porywach na północy będzie rozpędzał się do 50-60 kilometrów na godzinę.