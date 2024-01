Pogoda na jutro - poniedziałek 15.01. Nocą zagrożeniem będzie lodowica i mokry śnieg

Pogoda na jutro. Nocą spadnie śnieg, na drogach zrobi się ślisko, a temperatura osiągnie miejscami tylko -5 stopni Celsjusza. Poniedziałek 15.01 także przyniesie opady, a dodatkowym utrudnieniem będzie dość silny wiatr.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami pojawią się opady mokrego śniegu rzędu do 1-3 centymetrów. Na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej możliwy jest deszcz ze śniegiem. Miejscami pojawi się lodowica, zrobi się ślisko na drogach i chodnikach. Temperatura wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez -1 st. C w centrum kraju, do 0 st. C miejscami na zachodzie. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na noc 14/15.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek 15.01

Poniedziałek upłynie pod znakiem pochmurnej aury w większymi przejaśnieniami na południu i w centrum kraju. Na Podkarpaciu i w Małopolsce na ogół będzie bez opadów. Poza tym wystąpią okresami opady mokrego śniegu do 1-3 cm, na północy możliwe jest nawet 5 cm. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od -1 st. C na Podlasiu, przez 1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Powieje zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągając do 50-70 km/h.

Pogoda na poniedziałek 15.01 tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek 15.01

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie bardzo wysoka. Najwyższa okaże się na północy, przekroczy 90 procent. W całym kraju poczujemy zimno, a warunki biometeo wpłyną niekorzystnie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeorologiczne w poniedziałek 15.01 tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Zachmurzenie w nocy w Warszawie będzie duże, okresami wystąpią opady mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy minimum -1 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy jego wartość wyniesie 980 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W Warszawie w poniedziałek zachmurzenie będzie duże, okresami spadnie mokry śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w południe jego wartość osiągnie 976 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocą w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie okaże się duże, okresami spadnie mokry śnieg i śnieg z deszczem. Termometry wskażą do -1 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W dzień zachmurzenie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie okaże się duże, okresami pojawią się opady mokrego śniegu. Temperatura osiągnie maksymalnie 1 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie spada, w południe jego wartość dojdzie do 981 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Zachmurzenie w nocy okaże się duże, okresami pojawią się opady mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy minimum 0 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 983 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie w Poznaniu w poniedziałek zapowiada się duże, okresami spadnie mokry śnieg. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 977 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Zachmurzenie nocą we Wrocławiu zapowiada się duże z przejaśnieniami, możliwe są słabe opady mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy minimalnie 0 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, o północy sięgnie 985 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie w poniedziałek we Wrocławiu zapowiada się duże z przejaśnieniami, możliwe są słabe opady mokrego śniegu. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr zachodni, umiarkowany, okresami będzie dość silny. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 980 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zachmurzenie okaże się duże z przejaśnieniami, okresami pojawią się opady śniegu. Na termometrach zobaczymy minimalnie -4 st. C. Powieje południowo zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, o północy jego wartość wyniesie 977 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie w poniedziałek w Krakowie okaże się duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy do 1 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 968 hPa.

Warunki drogowe w poniedziałek 15.01 tvnmeteo.pl

Autor:dd

Źródło: tvnmeteo.pl