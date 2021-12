Pogoda na jutro - poniedziałek 13.12. Opady deszczu i śniegu, pochmurno

W nocy będzie na ogół pochmurno. Na Podkarpaciu pojawią się opady śniegu do 5 centymetrów, a w zachodniej części kraju lokalnie popada deszcz ze śniegiem. Opady deszczu miejscami mogą być marznące, dlatego na drogach będzie ślisko. Synoptycy prognozują również mgły mocno ograniczające widzialność, poniżej 100 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej . Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, z kierunków zmieniających się .

Pogoda na poniedziałek 13.12

Dzień upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z niewielkimi przejaśnieniami. W rejonie Podkarpacia może spaść do 3 cm śniegu. Na zachodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu, lokalnie możliwy jest również śnieg przechodzący w deszcz i w regionach tych należy spodziewać się śliskich nawierzchni dróg. Termometry pokażą maksymalnie od -2 st. C na Suwalszczyźnie do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Z kierunków zmieniających się powieje słaby i umiarkowany wiatr.