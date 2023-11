Pogoda na jutro - poniedziałek 13.11. Nocą w niektórych miejscach temperatura spadnie poniżej zera

Pogoda na jutro. W poniedziałek 13.11 będzie przeważać pochmurna aura, a w niektórych regionach słabo popada deszcz. Na chwile ze słońcem mogą liczyć mieszkańcy południowych regionów. Temperatura osiągnie od 5 do 9 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Noc na południu kraju przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. W pozostałych regionach będzie pochmurno z przejaśnieniami, a w niektórych miejscach, głównie na Pomorzu, Mazurach i Podlasiu, pojawią się słabe opady deszczu. Na zachodzie wystąpią lokalnie zamglenia i możliwe są mgły.

Termometry pokażą minimalnie od 0 stopni Celsjusza w Małopolsce do 5 st. C na Pomorzu Gdańskim. Lokalnie przy rozpogodzeniach na południu kraju temperatura spadnie do ujemnych wartości. Wiatr będzie słaby, zachodni.

Pogoda na poniedziałek 13.11

Dzień zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami, a na południu kraju będzie się wypogadzać. Słabe opady deszczu okresami pojawią się głównie na północny oraz wschodzie, a wieczorem na zachodnich krańcach Polski.

Temperatura maksymalna wyniesie od 5 st. C na Suwalszczyźnie do 9 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunków zachodnich powieje ze słabą siłą.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza znajdzie się na poziomie 70-90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne w południowej i południowo-zachodniej części kraju okażą się neutralne, a na pozostałym obszarze kraju aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno, a okresami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 996 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z niewielkimi przejaśnieniami. Okresami, zwłaszcza w pierwszej części dnia, może słabo popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa, następnie zacznie spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdyni, Sopocie i Gdańsku przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami wystąpią słabe i przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie minimalnie do 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni powinni spodziewać się pochmurnego poniedziałku z niewielkimi przejaśnieniami. Okresami może słabo popadać deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 8 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1008 hPa, następnie zacznie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pochmurno z okresowymi słabymi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu przyniesie duże zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje południowo- zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1000 hPa, a następnie zacznie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Na noc dla Wrocławia prognozowane jest duże zachmurzenie z rozpogodzeniami do umiarkowanego. Temperatura spadnie minimalnie do 1 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 996 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu zapowiada się dość pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 998 hPa, następnie zacznie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 984 hPa, następnie zacznie spadać.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl