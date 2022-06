Pogoda na jutro - poniedziałek 13.06. Nocne burze w części kraju, za dnia będzie ich przybywać

W nocy na pogodę od Podlasia po Ziemię Lubuską wpłynie front atmosferyczny. Będzie tam pochmurno, pojawią się opady deszczu do 10 litrów wody na metr kwadratowy oraz burze. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie do 10-30 l/mkw., a wiatr w porywach rozpędzi się do 60-90 kilometrów na godzinę. W pozostałych regionach aura będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 15 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie słaby, tylko nad morzem umiarkowany, powieje ze zmiennych kierunków.