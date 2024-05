Pogoda w poniedziałek 13.05 na terenie całego kraju będzie dopisywać. Czeka nas dużo słońca i żadnych opadów. Termometry wskażą od 17 do 23 stopni Celsjusza.

Noc zapowiada się pogodnie. Niewielkie zachmurzenie możliwe jest jedynie na wschodzie oraz nad ranem na południu kraju. Temperatura minimalna wyniesie od -1 i 0 stopni Celsjusza na północnym wschodzie do 6-8 st. C na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby, na ogół północny, na zachodzie skręcający na południowo-wschodni.

Pogoda na poniedziałek 13.05

Dzień będzie słoneczny. Przejściowo większe zachmurzenie pojawi się we wschodnich i południowych regionach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 do 23 st. C. W większości kraju wiatr powieje słabo i z kierunku północnego, na zachodzie okaże się umiarkowany i skręcający na południowo-wschodni.