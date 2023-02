Pogoda na jutro - poniedziałek 13.02. Nocą lokalnie jeszcze mroźno, za dnia nawet 9 stopni

Pogoda na jutro, czyli poniedziałek 13.02, zapowiada się pochmurnie. Miejscami możliwe są opady deszczu lub mżawki. Termometry pokażą nawet 9 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

Pogoda na noc. Lokalnie na wschodzie możliwy jest słaby deszczu lub mżawka. Spadnie do 1 litra wody na metr kwadratowy. Termometry wskażą minimalnie od -4 i -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 4-5 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek 13.02

Zapowiada się pochmurny dzień z niewielkimi przejaśnieniami na zachodzie i północy kraju. Lokalnie, zwłaszcza na południu i wschodzie, prognozowane są słabe opady deszczu bądź mżawki. Temperatura maksymalna wyniesie od 4-5 st. C na wschodzie, przez 5-6 st. C w centrum kraju do 7-9 st. C na zachodzie. Wiatr z kierunku północno-zachodniego będzie słaby, tylko na północy umiarkowany.

Prognoza pogody na poniedziałek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek - 13.02

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie od 80 do ponad 95 procent, przy czym najwyższa będzie na wschodzie Polski. Na zachodzie, częściowo na południu oraz na południowym zachodzie kraju będzie odczuwalny komfort termiczny, pozostali mieszkańcy kraju odczują chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie 0-1 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy barometry wskażą 1020 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w w Warszawie również zapowiada się pochmurno. Możliwe są słabe opady deszczu i mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6-7 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1018 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowana jest pochmurna aura. Temperatura spadnie minimalnie do 4-5 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1031 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W poniedziałek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni będzie pochmurno. Możliwe są przejaśnienia. Temrometry pokażą maksymalnie 6-7 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany, w porywach dość silny wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1031 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu przyniesie pochmurną aurę. Temperatura minimalna wyniesie 4-5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy wyniesie 1024 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu zapowiada się pochmurno. Mogą pojawiać się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7-8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1023 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno. Możliwe są również słabe opady deszczu i mżawki. Temperatura spadnie minimalnie do 4-5 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1022 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w poniedziałek także powinni spodziewać się pochmurnej aury. Może słabo popadać deszcz lub mżawka. Termometry pokażą maksymalnie 7-8 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowane jest duże zachmurzenie. Nad ranem mogą wystąpić słabe opady deszczu i mżawki. Temperatura minimalna wyniesie od -3 do -1 st. C. Wiatr będzie słaby, zachodni. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1011 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Może również słabo popadać deszcz lub mżawka. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4-5 st. C. Powieje zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1009 hPa.

Autor:dd,ps

Źródło: tvnmeteo.pl