Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 13.04. Po chłodnej nocy przyjdzie ciepły dzień

|
Pogoda na jutro - poniedziałek, 13.04. Noc w części kraju znów przyniesie dość spore spadki temperatury. W dzień nie wszędzie będzie pogodnie, ale opady nie powinny się pojawić.

Nocą na wschodzie i północy czeka nas zachmurzenie małe, a nawet jest szansa na bezchmurne niebo. Na zachodzie chmur będzie znacznie więcej, mogą też całkowicie przykryć niebo. Padać jednak nie powinno. Na termometrach zobaczymy od -3/-2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7-8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pierwszy dzień tygodnia zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym na wschodzie i w centrum. Duże i całkowite zachmurzenie spodziewane jest na zachodzie, ale padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 13-14 st. C na północy i wschodzie, przez 14-15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie porywisty (do 40-60 kilometrów na godzinę), południowo-wschodni.

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie w granicach 40-60 procent. Odczucie temperatury będzie przechodzić od chłodu na północnym wschodzie, przez komfort w centrum, po ciepło na południowym zachodzie Polski. Aura ani nie pogorszy, ani nie poprawi naszego samopoczucia.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie szykuje się pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna dojdzie do 1-2 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek będzie słoneczny i bez opadów. Temperatura maksymalna w Warszawie osiągnie 13-14 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

To będzie pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna w Gdyni, Gdańsku i Sopocie dojdzie do 1-2 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1023 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w poniedziałek będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna osiągnie 13-14 st. C. Nadciągnie południowo-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1024 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie duże zachmurzenie, ale bez opadów. Temperatura minimalna dojdzie do 6-7 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie, padać nie powinno. Temperatura maksymalna osiągnie 14-15 st. C. Nadciągnie południowo-wschodni, dość silny i porywisty wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie powoli spadać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pogoda na noc - Wrocław

Noc przyniesie pochmurną aurę we Wrocławiu, padać nie będzie. Temperatura minimalna dojdzie do 7-8 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu okaże się pochmurny z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura maksymalna osiągnie 16-17 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie powoli spadać

Pogoda na noc - Kraków

To będzie pogodna noc w Krakowie. Temperatura minimalna dojdzie do 3-4 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek zapowiada się z dużym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura maksymalna w Krakowie osiągnie 13-14 st. C. Wschodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie powoli spadać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Udostępnij:
Tagi:
prognozapogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom