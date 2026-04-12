Prognoza Pogoda na jutro - poniedziałek, 13.04. Po chłodnej nocy przyjdzie ciepły dzień Damian Zdonek |

Nocą na wschodzie i północy czeka nas zachmurzenie małe, a nawet jest szansa na bezchmurne niebo. Na zachodzie chmur będzie znacznie więcej, mogą też całkowicie przykryć niebo. Padać jednak nie powinno. Na termometrach zobaczymy od -3/-2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7-8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 13.04

Pierwszy dzień tygodnia zapowiada się z zachmurzeniem małym i umiarkowanym na wschodzie i w centrum. Duże i całkowite zachmurzenie spodziewane jest na zachodzie, ale padać nie powinno. Na termometrach zobaczymy od 13-14 st. C na północy i wschodzie, przez 14-15 st. C w centrum, do 16-17 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie umiarkowany, na zachodzie porywisty (do 40-60 kilometrów na godzinę), południowo-wschodni.

Warunki biometeo w poniedziałek

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie w granicach 40-60 procent. Odczucie temperatury będzie przechodzić od chłodu na północnym wschodzie, przez komfort w centrum, po ciepło na południowym zachodzie Polski. Aura ani nie pogorszy, ani nie poprawi naszego samopoczucia.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie szykuje się pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna dojdzie do 1-2 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1010 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek będzie słoneczny i bez opadów. Temperatura maksymalna w Warszawie osiągnie 13-14 st. C. Wiatr okaże się południowo-wschodni, umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1010 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

To będzie pogodna noc bez opadów. Temperatura minimalna w Gdyni, Gdańsku i Sopocie dojdzie do 1-2 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1023 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie w poniedziałek będzie słonecznie i bez opadów. Temperatura maksymalna osiągnie 13-14 st. C. Nadciągnie południowo-wschodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1024 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc przyniesie duże zachmurzenie, ale bez opadów. Temperatura minimalna dojdzie do 6-7 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w poniedziałek czeka nas duże zachmurzenie, padać nie powinno. Temperatura maksymalna osiągnie 14-15 st. C. Nadciągnie południowo-wschodni, dość silny i porywisty wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc przyniesie pochmurną aurę we Wrocławiu, padać nie będzie. Temperatura minimalna dojdzie do 7-8 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu okaże się pochmurny z rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura maksymalna osiągnie 16-17 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny, porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie powoli spadać

Pogoda na noc - Kraków

To będzie pogodna noc w Krakowie. Temperatura minimalna dojdzie do 3-4 st. C. Powieje wschodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 993 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek zapowiada się z dużym zachmurzeniem, bez opadów. Temperatura maksymalna w Krakowie osiągnie 13-14 st. C. Wschodni wiatr będzie umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 994 hPa i będzie powoli spadać.

