Na przeważającym obszarze kraju noc będzie pogodna. Jedynie na wschodzie może wystąpić umiarkowane i duże zachmurzenie, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą od -2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 2 st. C w centrum do nawet 4 st. C na południu kraju. Powieje słaby wiatr północno-wschodni.

Pogoda na jutro - poniedziałek 12.05

Aura w Polsce na przeważającym obszarze kraju będzie w poniedziałek pogodna, na zachodzie okresami słoneczna. W ciągu dnia we wschodnich regionach zanotujemy jednak wzrost zachmurzenia do dużego, lokalnie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 12 st. C na wschodzie i północy kraju, przez 14 st. C w regionach centralnych do 16 st. C na zachodzie. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany.