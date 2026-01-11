Pogoda na jutro - poniedziałek, 12.01. Nocą śnieg i mróz nie odpuszczą

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W nocy na zachodzie kraju spodziewane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze Polski będzie pochmurnie i okresami popada śnieg. W większości kraju spadnie do 2-5 centymetrów białego puchu, ale na południowym wschodzie - do 10 cm, a w Karpatach - do 20 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -16/-15 st. C na Podlasiu, przez -7/-6 st. C w centrum kraju, do -5/-3 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu. Wiatr z północnego zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami dość silny, w porywach dochodzący do 50-60 kilometrów na godzinę i powodujący zawieje śnieżne.

Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 12.01

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. W pasie od Zatoki Gdańskiej, przez centrum kraju, po Małopolskę i Podkarpacie prognozowane są opady śniegu do 1-5 cm, a w Karpatach - do 10 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -12/-10 st. C na Podlasiu, przez -5/-4 st. C w centrum kraju, do -2/0 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu. Powieje słabo i umiarkowanie, na wschodzie z północy, a w reszcie kraju - z południa.

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Radar opadów. Gdzie spodziewać się śniegu

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na południowym zachodzie do ponad 80 procent na wschodzie. Niskie temperatury sprawią, że w całej Polsce odczujemy mróz. Warunki biometeo okażą się niekorzystne na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich, na południowym wschodzie, częściowo na południu i w centrum, a w reszcie kraju będą neutralne.

Warunki biometeo w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurnie, a okresowe opady dostarczą do 5 cm śniegu. Temperatura spadnie do -6 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek mieszkańców stolicy czeka zachmurzone niebo i przelotne opady śniegu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -5 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna, a okresami także śnieżna. Temperatura nie przekroczy -5 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Również w dzień w Trójmieście prognozowana jest pochmurna aura z przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach pokaże się maksymalnie -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się na pochmurną, ale z większymi przejaśnieniami. Wartości na termometrach spadną do -10 st. C. Da się odczuć umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie -5 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna, ale pojawią się większe przejaśnienia. Słupki rtęci pokażą nawet -13 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień we Wrocławiu także będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na termometrach pokażą się maksymalnie -4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie mieszkańcom Krakowa chmury i opady śniegu. Temperatura spadnie do -8 st. C. Wiatr, wiejący z północnego zachodu, okaże się umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek Kraków czekają chmury i okresowe opady śniegu. Termometry wskażą nie więcej niż -4 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 993 hPa.

Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl