Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 12.01. Nocą śnieg i mróz nie odpuszczą

|
Śnieg, zima, noc
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek, 12.01. Noc przyniesie opady śniegu i chłód. Miejscami mróz będzie dotkliwy, sięgający -15/-16 stopni Celsjusza. Śnieżne i zimno będzie także w dzień.

W nocy na zachodzie kraju spodziewane są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze Polski będzie pochmurnie i okresami popada śnieg. W większości kraju spadnie do 2-5 centymetrów białego puchu, ale na południowym wschodzie - do 10 cm, a w Karpatach - do 20 cm. Temperatura minimalna wyniesie od -16/-15 st. C na Podlasiu, przez -7/-6 st. C w centrum kraju, do -5/-3 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu. Wiatr z północnego zachodu będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami dość silny, w porywach dochodzący do 50-60 kilometrów na godzinę i powodujący zawieje śnieżne.

Klatka kluczowa-152477
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 12.01

Poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. W pasie od Zatoki Gdańskiej, przez centrum kraju, po Małopolskę i Podkarpacie prognozowane są opady śniegu do 1-5 cm, a w Karpatach - do 10 cm. Termometry wskażą maksymalnie od -12/-10 st. C na Podlasiu, przez -5/-4 st. C w centrum kraju, do -2/0 st. C na Wybrzeżu i Pomorzu. Powieje słabo i umiarkowanie, na wschodzie z północy, a w reszcie kraju - z południa.

Klatka kluczowa-152459
Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl
Radar opadów. Gdzie spodziewać się śniegu
Radar opadów. Gdzie spodziewać się śniegu

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent na południowym zachodzie do ponad 80 procent na wschodzie. Niskie temperatury sprawią, że w całej Polsce odczujemy mróz. Warunki biometeo okażą się niekorzystne na krańcach zachodnich i południowo-zachodnich, na południowym wschodzie, częściowo na południu i w centrum, a w reszcie kraju będą neutralne.

Klatka kluczowa-152532
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pochmurnie, a okresowe opady dostarczą do 5 cm śniegu. Temperatura spadnie do -6 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek mieszkańców stolicy czeka zachmurzone niebo i przelotne opady śniegu. Słupki rtęci wskażą maksymalnie -5 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurna, a okresami także śnieżna. Temperatura nie przekroczy -5 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Również w dzień w Trójmieście prognozowana jest pochmurna aura z przelotnymi opadami śniegu. Na termometrach pokaże się maksymalnie -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się na pochmurną, ale z większymi przejaśnieniami. Wartości na termometrach spadną do -10 st. C. Da się odczuć umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pochmurnej aury z większymi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie maksymalnie -5 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z południa. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pochmurna, ale pojawią się większe przejaśnienia. Słupki rtęci pokażą nawet -13 st. C. Wiatr z północnego zachodu będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień we Wrocławiu także będzie pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Na termometrach pokażą się maksymalnie -4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie będzie spadać, w południe obniży się do 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie mieszkańcom Krakowa chmury i opady śniegu. Temperatura spadnie do -8 st. C. Wiatr, wiejący z północnego zachodu, okaże się umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, o północy wyniesie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek Kraków czekają chmury i okresowe opady śniegu. Termometry wskażą nie więcej niż -4 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe osiągnie 993 hPa.

Klatka kluczowa-152507
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Tylko jedno województwo bez ostrzeżeń

Tylko jedno województwo bez ostrzeżeń

RCB znów ostrzega. "Śledź komunikaty pogodowe"

RCB znów ostrzega. "Śledź komunikaty pogodowe"

Polska

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Piotr Polak

pogodaprognozaprognoza pogody
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
