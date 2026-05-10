Pogoda na jutro - poniedziałek, 11.05. Jednym noc da lekki mróz, innym prawie 10 stopni

Noc, pogodna noc
Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek, 11.05. Nocą przyniesie różną temperaturę w poszczególnych częściach kraju. Miejscami złapie lekki mróz, ale będą też rejony, gdzie termometry pokażą prawie 10 stopni. W poniedziałek przez kraj przetoczy się strefa opadów.

Szykuje się pogodna noc. Temperatura minimalna wyniesie od -1/0 stopni Celsjusza na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 6-7 st. C w centrum, do 8-9 st. C na zachodzie Polski. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na noc
Pogoda na jutro - poniedziałek, 11.05

W poniedziałek spodziewane jest duże zachmurzenie. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się słabe i umiarkowane, przelotne opady deszczu rzędu 2-10 litrów na metr kwadratowy oraz burze, podczas których spadnie 10-20 l/mkw. Grzmieć nie będzie tylko na północnym zachodzie i północnym wschodzie Polski. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16-17 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 20-22 st. C w centrum kraju, do 23-24 st. C na południowym wschodzie. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego wschodu i południa, od zachodu skręcający na południowo-zachodni. Porywy osiągną do 40-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek
Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 50 procent na krańcach wschodnich do ponad 90 procent na zachodzie. Mieszkańcy północno-zachodniej Polski odczują komfort termiczny, a reszcie będzie ciepło. Pogoda niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Warunki biometeo w poniedziałek
Pogoda na noc - Warszawa

Noc przyniesie w Warszawie pogodną aurę. Temperatura wyniesie co najmniej 7-8 st. C. Da się odczuć słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1000 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek mieszkańców Warszawy czeka duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu. Może zagrzmieć. Termometry pokażą maksymalnie 21-22 st. C. Powieje dość silnie, porywiście z południowego wschodu i południa. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 990 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc będzie pogodna. Temperatura nie spadnie poniżej 8-9 st. C. Wiatr z południa okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 1009 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek w Trójmieście zapowiada się pochmurnie i z przelotnymi opadami deszczu. Istnieje ryzyko burzy. Temperatura osiągnie maksymalnie 21-22 st. C. Powieje umiarkowany, porywisty wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 8-9 st. C. Odczuwalny będzie słaby i umiarkowany wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 998 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się dużego zachmurzenia z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 20-21 st. C. Powieje umiarkowanie, porywiście z południowego wschodu i południa. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 988 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu noc będzie pogodna. Temperatura nie spadnie poniżej 9-10 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek przyniesie we Wrocławiu duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura wzrośnie do 19-20 st. C. Powieje umiarkowany i porywisty wiatr z południowego wschodu i południa. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 984 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pogodnie. Temperatura wyniesie przynajmniej 7-8 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr ze wschodu. Ciśnienie spada, o północy obniży się do 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Duże zachmurzenie, przelotne opady deszczu i burze - taki będzie poniedziałek w Krakowie. Temperatura sięgnie 19-20 st. C. Powieje umiarkowanie i porywiście z południowego wschodu. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 977 hPa.

Warunki drogowe w nocy
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
