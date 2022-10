Pogoda na jutro - poniedziałek 10.10. Nocą zimno i mglisto, w dzień do 18 stopni

Pogoda na jutro. Po ustąpieniu mgieł, które w niektórych miejscach kraju mogą utrzymywać się nawet do południa, poniedziałek 10.10 na terenie całej Polski upłynie pod znakiem słońca. Napłynie cieplejsze powietrze.

Na pogodę w Polsce wpływa układ wysokiego ciśnienia Vangelis, którego centrum w poniedziałek przesunie się znad południowych regionów naszego kraju nad Europę Wschodnią. Po zachodnich peryferiach wyżu do Polski płynąć będzie ciepłe i suche powietrze z południowo-zachodniej Europy, w efekcie czego złota polska jesień da o sobie znać - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek. Poranek wskutek wyżowej aury, i związanego z tym nocnego wypromieniowania ciepła, będzie jednak zimny oraz na wschodzie kraju mglisty.

Pogoda na noc 09/10.10

W nocy prognozowane są rozpogodzenia do bezchmurnego nieba. W jej drugiej części we wschodniej części kraju pojawią się gęste mgły ograniczające widzialność do 100-500 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od 2-3 stopni Celsjusza na wschodzie do 4-6 st. C na zachodzie kraju. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognoza pogody na noc

Pogoda na poniedziałek 10.10

Nad ranem we wschodnich regionach będzie pochmurno z silnymi zamgleniami i mgłami, które miejscami mogą utrzymywać się do południa. Na pozostałym obszarze Polski niemal przez cały dzień aura będzie pogodna lub wręcz słoneczna. Większe przejściowe zachmurzenie pojawi się tylko po południu i wieczorem na zachodzie kraju.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 13-14 st. C na północnym wschodzie, przez 15-16 st. C w środkowej części kraju, do 17-18 st. C na południowym zachodzie. Wiatr powieje z kierunku południowo-wschodniego, umiarkowane i dość silnie, w porywach osiągając prędkość do 30-40 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na poniedziałek

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia osiągnie poziom 40-60 procent. Mieszkańcy całego kraju odczują komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Warunki biometeo w poniedziałek

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie będzie pogodnie z zamgleniami nad ranem. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. O północy barometry wskażą 1014 hektopaskali i ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Gdyni, Sopotu i Gdańska prognozowana jest pogodna aura z zamgleniami nad ranem. Temperatura spadnie minimalnie do 5 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, o północy wyniesie 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Sopotu i Gdyni mogą spodziewać się pogodnego poniedziałku. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje dość silny, w porywach silny, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1020 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu aura będzie pogodnie z zamgleniami nad ranem. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu będzie pogodny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1008 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pogodnie z zamgleniami nad ranem. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia mogą liczyć w poniedziałek na pogodną aurę. Termometry pokażą maksymalnie 17 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie w Krakowie pogodną aurę z zamgleniami nad ranem. Temperatura minimalna wyniesie 2 st. C. Wiatr będzie słaby, wschodni. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Poniedziałek w Krakowie zapowiada się słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 16 st. C. Powieje umiarkowany, wschodni wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 994 hPa i będzie spadać.

