Pogoda na jutro - poniedziałek 10.04. Noc mglista, dzień w części kraju z deszczem i burzami

Noc z niedzieli na poniedziałek w całej Polsce będzie mglista. Widzialność w niektórych miejscach może być ograniczona do 200 metrów. W prognozie pogody na Poniedziałek Wielkanocny widać dużo regionów z pogodnym niebem, ale będą też miejsca, w których popada deszcz i zagrzmi.

Pogodę w Polsce w ciągu najbliższej doby będzie kształtować rozległy układ wysokiego ciśnienia Oldenburgia znad Skandynawii z centrum przemieszczającym się znad Finlandii w kierunku północno-zachodniej Rosji. Do Polski z południowego wschodu napływać będzie umiarkowanie ciepłe i wilgotne powietrze znad Bałkanów.

Pogoda na noc 09/10.04

Noc przyniesie duże zachmurzenie z rozpogodzeniami. Początkowo, lokalnie na Warmii i Mazurach oraz w centrum kraju, wystąpią zanikające przelotne opady deszczu. W drugiej części nocy pojawią się silne zamglenia, lokalnie także gęste mgły ograniczające widzialność do 200-600 metrów, zwłaszcza w pasie od Dolnego Śląska po Suwalszczyznę. Temperatura minimalna wyniesie od 1-2 stopni Celsjusza na północnym zachodzie do 4-5 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby, zmienny.