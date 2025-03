W nocy wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura minimalna wyniesie od 0-1 stopni Celsjusza na Kaszubach, Kujawach i Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, na południowym wschodzie okresami będzie dość silny.

Pogoda na jutro - poniedziałek 10.03

Na poniedziałek prognozuje się małe i umiarkowane zachmurzenie, na południu wzrastające do dużego. Pod wieczór na Wyżynie Śląskiej, w Beskidach i Małopolsce spadnie deszcz o natężeniu do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry wskażą maksymalnie od 14 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Suwalszczyźnie, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19-20 st. C na południu. Wiatr będzie wiał z kierunków południowych, słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie okresami dość silny. W porywach na Podkarpaciu może osiągać prędkość do 60 kilometrów na godzinę.