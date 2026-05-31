Prognoza Pogoda na jutro - poniedziałek 1.06. Nocą miejscami przydadzą się parasole

W przeważającej części kraju noc zapowiada się dość pogodnie, z umiarkowanym i dużym zachmurzeniem bez zjawisk. Lokalnie na wschodzie kraju w pierwszej części nocy mogą występować jeszcze szybko zanikające opady przelotne. W drugiej części nocy w północnej Polsce pojawią się natomiast zamglenia, lokalnie mgły - szczególnie na Pomorzu Środkowym.

Znaczne pogorszenie warunków spodziewane jest na południowym zachodzie oraz krańcach południowych. Tam nad kraj nasunie się strefa frontu z zachmurzeniem całkowitym, opadami deszczu o zmiennym natężeniu 5-10 litrów na metr kwadratowy w 12 godzin. W strefę tę wbudowane mają być chmury burzowe z intensywniejszym opadem do 15-20 l/mkw., prognozowane w rejonie Sudetów. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza w Gdańsku, przez 9-11 st. C w przeważającej części kraju, do 15 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje przeważnie słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Pogoda na jutro - poniedziałek 1.06

W przeważającej części kraju poniedziałek przyniesie duże zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu 2-5 l/mkw. W pasie od Warmii, przez regiony centralne, po województwo świętokrzyskie mogą wystąpić burze z silniejszym deszczem do 5-15 l/mkw. Nie powinno padać jedynie na północno-zachodnich i północno-wschodnich krańcach.

Najgorsze warunki prognozowane są na południu kraju, w strefie frontowej, gdzie wystąpić ma całkowite zachmurzenie z przeważnie ciągłymi opadami deszczu o zmiennej intensywności i sumie 10-15 l/mkw. Okresami możliwa będzie burza, szczególnie na południu woj. śląskiego i małopolskiego z intensywniejszym opadem do 20-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na północy do 23 st. C w centralnej, lokalnie też zachodniej Polsce. Zmienny wiatr będzie słaby i umiarkowany, podczas burz okresami silny i porywisty.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od 50 procent na krańcach północno-wschodnich i północno-zachodnich do 80-90 procent na południu. Warunki biometeorologiczne okażą się przeważnie neutralne, korzystne tylko na północnym wschodzie i północnym zachodzie, a negatywne w regionach południowych.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Termometry wskażą minimalnie 11 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie ma się wahać, o północy wyniesie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka poniedziałek pod znakiem dużego zachmurzenia z przelotnym deszczem. Po południu może zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 23 st. C. Zmienny wiatr będzie przeważnie słaby, w burzy silny i porywisty. Barometry w południe wskażą 998 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc przyniesie w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przeważnie duże zachmurzenie. Nad ranem mogą wystąpić silne zamglenia. Temperatura spadnie do 8 st. C. Zmienny, głównie północny wiatr okaże się słaby. Na barometrach o północy zobaczymy 1012 hPa, ciśnienie będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje umiarkowane zachmurzenie, okresowo duże. Może przelotnie popadać. Termometry wskażą do 19 st. C. Słaby, okresami umiarkowany wiatr powieje z kierunków północnych. Ciśnienie ma się wahać, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W Poznaniu noc zapowiada się pochmurno. Na termometrach zobaczymy 11 st. C. Powieje słaby, zmienny wiatr. Ciśnienie ma się wahać, barometry o północy wskażą 999 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu spodziewany jest pochmurny poniedziałek z przelotnymi opadami. Temperatura wzrośnie do 23 st. C. Przeważnie północny wiatr okaże się słaby, okresami umiarkowany. Na barometrach zobaczymy w południe 1000 hPa, ciśnienie będzie się wahało.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą niebo nad Wrocławiem będą zasnuwać chmury - początkowo umiarkowane zachmurzenie wzrośnie do dużego i całkowitego. Niewykluczona będzie burza. Termometry wskażą minimalnie 15 st. C. Poza burzami zmienny wiatr będzie słaby. Ciśnienie o północy sięgnie 994 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałkowy poranek we Wrocławiu przyniesie pochmurną aurę i słaby, jednostajny deszcz. W ciągu dnia wystąpią większe przejaśnienia, możliwe będą przelotne opady. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe barometry pokażą 998 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie okaże się pochmurna, ale początkowo bez zjawisk. Dopiero w drugiej części nocy zacznie jednostajnie padać deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 13 st. C. Powieje zmienny, słaby wiatr. Ciśnienie ma się wahać, a o północy na barometrach zobaczymy 983 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie poniedziałek upłynie pod znakiem całkowitego zachmurzenia i słabych, okresowo umiarkowanych opadów. Może zagrzmieć. Termometry pokażą do 20 st. C. Wiatr będzie słaby i zmienny, tylko w możliwej burzy silny, porywisty. Ciśnienie osiągnie w południe 985 hPa i ma się wahać.