Pogoda na jutro - poniedziałek 09.05. Burze w Karpatach, w pozostałych regionach słonecznie

W nocy na południu kraju wystąpią słabe przelotne opady deszczu rzędu 6 litrów wody na metr kwadratowy, możliwe są też zanikające burze. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 11 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, przeważnie północno-wschodni.

Pogoda na poniedziałek

Dzień będzie słoneczny. W Karpatach niewykluczone są jednak burze z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. oraz porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Z kierunków wschodnich będzie wiać słabo i umiarkowanie.