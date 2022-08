Pogoda na jutro - poniedziałek 08.08. Opady deszczu tylko lokalnie

Pogoda na jutro. Poniedziałek 08.08 w niemal całym kraju upłynie pod znakiem pogodnej aury. Jeżeli popada, to słabo i przelotnie tylko na Wybrzeżu i lokalnie w górach. Termometry wskażą w najcieplejszym momencie dnia od 21 do 25 stopni Celsjusza. Wcześniej przed nami chłodna noc.

Pogoda na noc

Nocą na przeważającym obszarze kraju wystąpią rozpogodzenia i bezchmurne niebo. Jedynie na północy zachmurzenie wzrośnie do umiarkowanego i dużego. Temperatura minimalna wyniesie od 7-8 stopni Celsjusza na północnym wschodzie kraju do 10-12 st. C na zachodzie. Ze względu na napływ chłodnego powietrza oraz liczne rozpogodzenia, miejscami temperatura powietrza może być niższa. Wiatr powieje słabo, z kierunku północno-wschodniego.

Pogoda na poniedziałek 08.08

Dzień w północnych regionach przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie, a w pasie Wybrzeża miejscami możliwe są przelotne opady deszczu. W pozostałych miejscach nad ranem będzie słonecznie, w ciągu dnia natomiast pojawi się umiarkowane kłębiaste zachmurzenie. Niewykluczone, że słabo popada również w górach. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 21 st. C w Suwałkach, przez 23 st. C w Łodzi, do 24-25 st. C we Wrocławiu i Zielonej Górze. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni.