Pogoda na jutro - poniedziałek 07.03. Opady w wielu miejscach

W nocy będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie od -6 stopni Celsjusza na Śląsku, przez -5 st. C w centrum kraju, do -3 st. C na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej. Z kierunku północnego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Pogoda na poniedziałek

Dzień przyniesie duże zachmurzenie, jednak również będą pojawiać się przejaśnienia. We wschodniej, południowej i centralnej części kraju wystąpią słabe opady śniegu rzędu 1-2 centymetrów, a także śniegu z deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 1 st. C na południowym wschodzie, przez 4 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na zachodzie. Będzie wiać północy, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr.