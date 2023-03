Pogoda na jutro - poniedziałek 06.03. W nocy do 8 stopni mrozu, za dnia opady śniegu

Noc z niedzieli na poniedziałek na obszarze całej Polski będzie mroźna. Największego spadku temperatury mogą spodziewać się mieszkańcy Podlasia. Dzień we wszystkich regionach kraju przyniesie opady śniegu, a wiatr chwilami mocno powieje.

Polska pozostaje pod wpływem rozległego niżu z centrami nad Skandynawią i Oceanem Arktycznym. Nad krajem rozciąga się umiarkowanie aktywny front atmosferyczny z opadami śniegu. Z północy spłynęła zimna wilgotna masa powietrza arktycznego, tylko zachodnie i południowe krańcu kraju znajdują się w nieco cieplejszej masie polarnej - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Pogoda na noc 05/06.03

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie i południu okresami pojawią się opady śniegu rzędu 1-3 centymetrów. Temperatura minimalna wyniesie od -8 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez -6 st. C w centrum kraju, do -2 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami dość silny.

Pogoda na poniedziałek 06.03

Dzień przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Okresami będą występować opady śniegu postępujące od zachodu w głąb kraju. Spadnie do 1-4 cm. Na termometrach zobaczymy od 1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 2-3 st. C w środkowych regionach, do 4-5 st. C na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach rozpędzając się do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie około 80-90 procent, przy czym najwyższa będzie w pasie od Ziemi Lubuskiej, przez Mazowsze, po Lubelszczyznę. Mieszkańcy całego kraju odczują wilgoć i zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -6 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, chwili silniejszy. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 992 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami. Po południu pojawią się opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Na noc dla Trójmiasyta prognozowana jest pochmurna aura z większymi przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do -5 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, chwili silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W poniedziałek w Trójmieście będzie pochmurno z przejaśnieniami. Okresami wystąpią opady śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 2 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1001 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z większymi przejaśnieniami i okresowymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, chwili silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek przyniesie w Poznaniu pochmurną aurę i opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 991 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu będzie pochmurno. Okresami pojawią się opady śniegu. Tempertura spadnie minimalnie do -4 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, chwili silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 992 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Mieszkańcy Wrocławia w poniedziałek powinni spodziewać się pochmurnej aury z okresowymi opadami śniegu. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 989 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pochmuro. Okresami będą występować opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, chwili silniejszy. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W poniedziałek w Krakowie będzie pochmurno z okresowymi opadami śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 978 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl