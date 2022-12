Pogoda na jutro - poniedziałek 05.12. Niektóre regiony pod deszczowymi chmurami, od -1 do 7 stopni

Pogoda na jutro. Poniedziałek 05.12 zapowiada się pochmurno. Przejaśnień można spodziewać się tylko na południu kraju, a w zachodnich regionach popada deszcz. Termometry wskażą maksymalnie od -1 do 7 stopni Celsjusza.

Nocą Polska pozostawała będzie jeszcze na skraju układu wysokiego ciśnienia z centrum nad wschodnią Europą. Od poniedziałku natomiast nasz kraj zacznie się stopniowo dostawać pod wpływ niżu, który przemieszczał się będzie znad Alp w kierunku Bałtyku, aby tam w ciągu kolejnych dni połączyć się z niżem skandynawskim i przejąć na pewien czas dominację nad pogodą w środkowej części kontynentu - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk. Czeka nas zatem pochmurna aura z okresowo występującymi opadami śniegu i deszczu.

W ciągu najbliższej doby napływać do Polski będzie umiarkowanie ciepłe powietrze z południa Europy i tylko o północno-wschodnie krańce otrze się nieco chłodniejsza masa powietrza kontynentalnego.

Pogoda na noc z niedzieli na poniedziałek 04/05.12

W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami na południu kraju. Lokalnie w północnych regionach pojawią się słabe opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed słabym marznącym deszczem i mżawką, które mogą powodować gołoledź, na wschodzie i w centrum.

Temperatura minimalna wyniesie od -3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez -1 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany.

Pogoda na poniedziałek 05.12

Dzień zapowiada się przeważnie pochmurno. W zachodniej połowie kraju będą występować opady deszczu do 2 litrów wody na metr kwadratowy. Na południowym wschodzie Polski możliwe są przejaśnienia, a w niektórych miejscach także okresowe rozpogodzenia.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 7 st. C na Podkarpaciu. Z kierunku wschodniego powieje słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia sięgnie około 80-90 procent. Mieszkańcy południowej i południowo-zachodniej części kraju odczują komfort termiczny, na pozostałym obszarze Polski będzie zaś odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne na Śląsku, Opolszczyźnie, w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w części Ziemi Świętokrzyskiej okażą się neutralne, a poza tym aura niekorzystnie wpłynie na samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno. Temperatura minimalna wyniesie -1 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy barometry wskażą 1011 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Poniedziałek w Warszawie również upłynie pod znakiem pochmurnej aury. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 2 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1009 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Nocą w Gdyni, Sopocie i Gdańsku będzie pochmurno ze słabymi opadami deszczu i śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1025 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Na poniedziałek dla Gdańska, Sopotu i Gdyni prognozowana jest pochmurna aura. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1022 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Mieszkańcy Poznania mogą spodziewać się pochmurnej nocy. Temperatura minimalna wyniesie 1 st. C. Wiatr będzie wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek w Poznaniu zapowiada się pochmurno. Okresami będą występować słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże. Temperatura spadnie minimalnie do 2 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek przyniesie we Wrocławiu pochmurną aurę z okresowymi słabymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje południowo-wschodni, skręcający na południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1002 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie będzie pochmurno, a w drugiej części nocy zrobi się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, o północy osiągnie 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Rano w Krakowie należy spodziewać się mgieł. W ciągu dnia pojawią się przejaśnienia i okresowe rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje wschodni, słaby. Ciśnienie w południe spadnie do 989 hPa.

Autor:ps

Źródło: tvnmeteo.pl