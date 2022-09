Pogoda na jutro - poniedziałek 05.09. Zimna noc z lokalnymi mgłami i zamgleniami. Dzień pod znakiem słońca

W nocy będzie pogodnie. Więcej chmur może pojawić się tylko na południu kraju, gdzie miejscami, szczególnie w Małopolsce, możliwe są również silne mgły i zamglenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 5 stopni Celsjusza na Podlasiu, przez 11 st. C w centrum kraju do 13 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni i wschodni.

Pogoda na poniedziałek 05.09

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 st. C na Suwalszczyźnie, przez 21 st. C w centralnych regionach, do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, ze słabą i umiarkowaną siłą.