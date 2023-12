Pogoda na jutro - poniedziałek 04.12. Nocą w niektórych regionach dwucyfrowy mróz

Noc z niedzieli na poniedziałek w całej Polsce będzie mroźna, a w większości kraju spadnie śnieg. Ujemnych wartości na termometrach należy spodziewać się również w ciągu dnia, poprózzy natomiast w nielicznych miejscach.

Nocą zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Wszędzie, z wyjątkiem południowo-zachodniej części kraju, pojawią się przelotne opady śniegu, spadnie go do 1 centymetra. W niektórych miejscach wystąpią mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -12 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku do -5 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. W rejonach podgórskich możliwy jest jeszcze większy mróz, przed czym ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunku zachodniego.

Pogoda na poniedziałek 04.12

Dzień przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Na Pomorzu i w Kotlinie Gorzowskiej po południu spadnie od 1 do 3 cm śniegu. Słabo i przelotnie, poniżej 1 cm, śnieg może popadać również w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii, Mazurach, Podlasiu, w północnej części Mazowsza i w Bieszczadach. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 st. C na Roztoczu Lubelskim i Dolnym Śląsku do 1 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Będzie wiać słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni wiatr.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w poniedziałek znajdzie się na poziomie 80-90 procent. Na obszarze całej Polski będzie odczuwalne zimno. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdyni, Sopocie i Gdańsku zachmurzenie będzie duże z opadami śniegu. temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy barometry wskażą 1019 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Poniedziałek w Gdańsku, Sopocie i Gdyni również upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia. Pojawią się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, w południe osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowana jest pochmurna aura z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -10 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 997 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańcy Krakowa w poniedziałek powinni spodziewać się zmiennego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie -3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 993 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu zapowiada się pochmurno z przelotnymi opadami śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -8 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W poniedziałek w Poznaniu będzie pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy i południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie i przelotne opady śniegu. Temperatura spadnie minimalnie do -6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Rano w Warszawie może słabo i przelotnie padać śnieg, po południu niebo zacznie się przejaśniać. Termometry pokażą maksymalnie -1 st. C Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1010 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu wypogodzi się. Temperatura minimalna wyniesie -12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1010 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Poniedziałek we Wrocławiu upłynie pod znakiem zmiennego, okresami dużego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie -4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.

Źródło: tvnmeteo.pl