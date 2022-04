Pogoda na jutro - poniedziałek 04.04. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem w wielu miejscach

Pogoda na jutro. Poniedziałek w większości kraju przyniesie powrót nieprzyjemnej i mokrej aury. Dodatkowo będzie wzmagać się wiatr, który w porywach osiągnie niebezpieczne prędkości. Odczujemy chłód.

Polska dostaje się pod wpływ wiru niżowego Mirella z centrum wędrującym znad Morza Norweskiego w kierunku Bałtyku. W nocy nad północnymi regionami przemieści się słabo aktywny front atmosferyczny, za którym w ciągu dnia wkroczy od zachodu kolejny, niosący sztormową pogodę. Masy powietrza pochodzenia arktycznego od zachodu będą stopniowo wypierane przez cieplejsze masy polarno morskie znad Oceanu Atlantyckiego.

Pogoda na noc

Nocą na południu i wschodzie kraju będzie pochmurno z rozpogodzeniami i bez opadów. Poza tym zachmurzenie okaże się na ogół duże z niewielkimi opadami deszczu ze śniegiem do 2 litrów wody na metr kwadratowy oraz słabych opadów śniegu do 1 centymetra.

Temperatura minimalna wyniesie od -7 stopni Celsjusza na Górnym Śląsku i w Małopolsce (w kotlinach górskich możliwy jest spadek temperatury do -12 st. C), przez -3 st. C w centrum kraju, do 2 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie zachodni i południowo zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek

Za dnia w północno-wschodniej i północnej części kraju okresami będą pojawiać się opady deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw., a w godzinach popołudniowych na zachodzie wystąpią opady deszczu rzędu 5-10 l/mkw.

Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 4 st. C na Lubelszczyźnie, przez 7 st. C w centrum kraju, do 9 st. C na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego. Będzie się nasilać w ciągu dnia. Po południu w porywach rozpędzi się do 70-90 km/h, a nad samym morzem możliwe są pojedyncze porywy do 100 km/h.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia znajdzie się na poziomie 70-90 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują chłód. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się niekorzystne. Jedynie na południowym wschodzie będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje południowo zachodni, dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 996 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pochmurno, przelotne opady śniegu z deszczem. Temperatura spadnie minimalnie do 0 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Pochmurno, okresami opady śniegu z deszczem. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje południowo zachodni, silny wiatr, w porywach do 60-90 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 1000 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami, przelotne opady śniegu z deszczem. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Wiatr będzie południowo zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Pochmurno, po południu opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, dość silny wiatr, w porywach do 60-70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura spadnie minimalnie do -3 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie waha się, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami, po południu opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 9 st. C. Powieje południowo zachodni, dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 994 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura minimalna wyniesie -7 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie o waha się, o północy 991 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Powieje południowo zachodni, dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe spadnie do 986 hPa.

