Pogoda na jutro - poniedziałek 03.04. Opady śniegu i silne porywy wiatru w niektórych regionach

W nocy zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami postępującymi od Pomorza w głąb kraju. W centrum, na południu i wschodzie okresami będą pojawiać się opady deszczu ze śniegiem do 5 litrów wody na metr kwadratowy przechodzące w śnieg rzędu 1-5 centymetrów. W Karpatach może spaść do 10 cm śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od -5 stopni Celsjusza na Kujawach, Warmii i Suwalszczyźnie, przez -3 st. C w środkowej części Polski, do 0 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach na Pomorzu dochodzący do 55 kilometrów na godzinę.

Pogoda na poniedziałek 03.04

Dzień zapowiada się pochmurno, ale wystąpią również przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południowym wschodzie spadnie do 1-5 cm śniegu. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na wschodzie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr z kierunku północno-wschodniego powieje słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie, w porywach na wschodzie do 50 km/h.