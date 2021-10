Pogoda na jutro - piątek 8.10. Dużo słońca, ale i chłodniejsze powietrze

Pogoda na noc 7/8.10

Pogodnie. Na zachodzie kraju lokalnie mogą pojawić się mgły. Temperatura minimalna sięgnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu, przez 3 st. C w centrum kraju do 9 st. C na zachodnim Wybrzeżu. Powieje ze wschodu, słabo i umiarkowanie. Na wschodzie okresami porywy wiatru będą przybierać na sile.

Pogoda na jutro - piątek 8.10

Pogoda na jutro, czyli piątek 8.10, zapowiada się słonecznie, ale rano może być zimno. Temperatura maksymalna wyniesie od 11 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 14 st. C w centrum kraju, do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej i Pomorzu Zachodnim. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu. Okresami jego porywy będą silniejsze - na Pogórzu Karpackim może wiać z prędkością do 60 kilometrów na godzinę.