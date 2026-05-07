Pogoda na jutro - piątek, 8.05. Tutaj nocą spadnie najwięcej deszczu

Pogoda na jutro, czyli na piątek, 8.05. Noc zapowiada się pochmurnie i deszczowo. Miejscami możliwe są burze - jeśli się pojawią, przyniosą solidniejsze opady i silniejszy wiatr. W wielu rejonach popada także w dzień.

Nocą będzie pochmurno z przejaśnieniami, szczególnie na północnym zachodzie kraju. Na południowym wschodzie, południu, w centrum i na zachodzie kraju okresami popada deszcz do 5 litrów na metra kwadratowy. Miejscami na południu, gdzie możliwe są burze, opady będą solidniejsze, rzędu 10-15 l/mkw. Temperatura minimalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 7-10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z północy będzie na ogół słaby i umiarkowany, ale na północy - okresami dość silny, a w burzach - silny.

Pogoda na jutro - piątek, 8.05

W piątek spodziewane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na krańcach wschodnich, na południu oraz miejscami w centrum okresami popada deszcz do 5 l/mkw., a na południowym wschodzie, gdzie możliwe są jeszcze burze, opady sięgną 15 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 10-11 st. C na Suwalszczyźnie i w rejonie Zatoki Gdańskiej, przez 14-15 st. C w centrum kraju, do 18-19 st. C na południu. Powieje z kierunków północnych, na ogół słabo i umiarkowanie, ale na północy - okresami dość silnie, a w burzach - silnie.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 60 procent na północnym zachodzie do ponad 80 procent na krańcach wschodnich. W większości kraju poczujemy komfortową temperaturę - chłodno będzie tylko na Wybrzeżu i północnym wschodzie. Warunki biometeo okażą się niekorzystne na wschodzie i południu oraz neutralne w reszcie kraju.

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą w Warszawie prognozuje się duże zachmurzenie z niewielkimi przejaśnieniami. Temperatura wyniesie co najmniej 10 st. C. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1003 hektopaskale.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek w Warszawie utrzyma się duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północy. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zapanuje na ogół duże zachmurzenie. Temperatura spadnie do 6 st. C. Da się odczuć umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1019 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek mieszkańcy Trójmiasta mogą spodziewać się dużego zachmurzenia, ale i przejaśnień. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe wyniesie 1020 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu duże zachmurzenie z przejaśnieniami, możliwy jest jeszcze przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Zaznaczy się słaby i umiarkowany wiatr z północy. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek w Poznaniu wciąż spodziewane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami, ale już bez deszczu. Na termometrach pokaże się maksymalnie 14 st. C. Powieje słabo i umiarkowanie z północnego wschodu. Ciśnienie pozostanie bez zmian, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocą we Wrocławiu niebo będzie zachmurzone w dużym stopniu, a okresami popada deszcz. Temperatura nie spadnie poniżej 8 st. C. Wiatr z północy okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 1002 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek mieszkańców Wrocławia czeka duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Może jeszcze przelotnie popadać deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północnego wschodu. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Duże zachmurzenie z przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a także ryzyko burzy - taka noc czeka Krakowian. Temperatura wyniesie co najmniej 10 st. C. Wiatr z północy będzie słaby i umiarkowany, ale podczas burzy - silny. Ciśnienie rośnie, o północy osiągnie 988 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie prognozuje się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Wystąpią przelotne opady deszczu, możliwa jest jeszcze burza. Termometry wskażą maksymalnie 18 st. C. Powieje z północy, na ogół słabo i umiarkowanie, ale w burzy - silnie. Ciśnienie będzie wzrastać, w południe sięgnie 990 hPa.

Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
