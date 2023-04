Pogoda na jutro - piątek 7.04. I noc, i dzień pod znakiem opadów

Pogoda na jutro. Piątek 07.04 zapowiada się pochmurny z przejaśnieniami. Wystąpią też opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach spadnie sam śnieg. Termometry pokażą maksymalnie do 12 stopni Celsjusza.

Noc przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Prognozuje się opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. W centrum i na północy kraju mogą pojawić się mgły. Temperatura minimalna wyniesie od -2 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 3-4 st. C na Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z północy.

Pogoda na Wielki Piątek

Dzień upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Poza tym popada deszcz, początkowo na krańcach zachodnich i południowych pojawi się też deszcz ze śniegiem. W górach, powyżej 1000 metrów nad poziomem morza, sypnie śniegiem. Termometry wskażą maksymalnie od 4 st. C na Podkarpaciu do 12 st. C na Podlasiu. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zmienny.