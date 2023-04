Pogoda na dziś - piątek 7.04. Mieszane opady i zróżnicowana temperatura

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się opady deszczu, a początkowo na krańcach zachodnich i południowych popada również deszcz ze śniegiem. W górach, powyżej 1000 metrów nad poziomem morza, spadnie śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 12 st. C na Podlasiu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a powieje z kierunków zmiennych.

Warunki biometeo w piątek

Pogoda na dziś - Trójmiasto

W piątek w Gdańsku , Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, południe barometry wskażą 1020 hektopaskali.

Pogoda na dziś - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa piątek ze zmiennym zachmurzeniem. Pojawią się też opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 986 hPa.

Pogoda na dziś - Poznań

Na piątek w Poznaniu prognozowana jest pochmurna aura z opadami deszczu. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na dziś - Warszawa

W piątek w Warszawie będzie pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią także przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na dziś - Wrocław

Piątek we Wrocławiu zapowiada się pochmurno z opadami śniegu przechodzącym w deszcz. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie.