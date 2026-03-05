Logo TVN24
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 6.03. Noc na minusie w całym kraju

|
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 6.03. Nocą będzie na ogół pogodnie, choć w wielu rejonach rozwiną się zamglenia, a miejscami - także mgły. Temperatura w całym kraju spadnie poniżej zera. Co przyniesie dzień?
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Noc będzie przeważnie pogodna - spodziewane jest małe zachmurzenie, a nawet brak chmur. W drugiej części nocy wystąpią liczne zamglenia, lokalnie również marznące mgły i towarzyszące im niskie chmury stratus, szczególnie w północno wschodniej części kraju. Temperatura minimalna będzie zbliżona w całej Polsce i wyniesie -4/-2 stopnie Celsjusza. Wiatr wiejący ze zmiennych kierunków będzie słaby, okresami nastąpi cisza.

Klatka kluczowa-271068
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 6.03

Rano mogą utrzymywać się jeszcze zanikające mgły i towarzyszące im niskie chmury, które powinny być widoczne najdłużej w północno-wschodniej części kraju. Następnie w przeważającej części dnia nastanie słoneczna aura. Na termometrach pokaże się maksymalnie od 7-9 st. C na północnym wschodzie, przez 11-12 st. C w centrum, do 13-15 st. C na zachodzie i południu kraju. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków.

Klatka kluczowa-271050
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

W większości Polski wilgotność powietrza nie przekroczy 50 procent - wyższa będzie jedynie na północnym wschodzie. Niemal w całym kraju poczujemy ciepło, z wyjątkiem północnego wschodu, gdzie będzie nam komfortowo. Pogoda korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Klatka kluczowa-271091
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie rozpocznie się bezchmurnie. W jej drugiej części pojawi się zamglenie, możliwe są także mgła i przejściowo większe zachmurzenie przez niskie chmury. Temperatura spadnie do -3 st. C. Wiatr z północnego zachodu i zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie powoli rośnie, o północy osiągnie 1014 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek nad ranem w Warszawie możliwe są szybko zanikające silne zamglenie i mgły oraz niskie chmury. Następnie będzie słonecznie. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 11 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1016 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie początkowo bezchmurna. W drugiej części nocy rozwinie się zamglenie, możliwe są także marznąca mgła i przejściowo większe zachmurzenie przez niskie chmury. Temperatura wyniesie co najmniej -2 st. C. Zaznaczy się słaby wiatr z północnego zachodu lub zmiennych kierunków. Ciśnienie powoli rośnie, o północy osiągnie 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek nad ranem w Trójmieście mogą pojawić się szybko zanikające silne zamglenie i mgła oraz niskie chmury. W kolejnych godzinach zapanuje słoneczna aura. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1029 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Początkowo noc w Poznaniu będzie bezchmurna. W jej drugiej części wystąpi zamglenie, niewykluczone są także marznąca mgła i przejściowo większe zachmurzenie przez niskie chmury. Temperatura spadnie do -2 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie powoli rośnie, o północy osiągnie 1016 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W piątek nad ranem w Poznaniu możliwe są szybko zanikające silne zamglenie i mgła oraz niskie chmury, następnie będzie słonecznie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 14 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków i południowego wschodu. Ciśnienie będzie stabilne, w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pogodnie, pod jej koniec nie można wykluczyć zamglenia lub niskiej mgły. Temperatura wyniesie co najmniej -2 st. C. Odczuwalny będzie słaby wiatr ze zmiennych kierunków. Ciśnienie powoli rośnie, o północy osiągnie 1012 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek przyniesie we Wrocławiu słoneczną aurę. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 14 st. C. Powieje słaby wiatr ze zmiennych kierunków i południowego wschodu. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie szykuje się pogodna noc, choć pod jej koniec możliwe są zamglenie i niska mgła. Temperatura spadnie do -4 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie powoli rośnie, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Mieszkańców Krakowa czeka pogodny piątek. Temperatura sięgnie maksymalnie 13 st. C. Powieje słabo ze zmiennych kierunków. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1001 hPa.

Klatka kluczowa-271101
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

pogodaprognozaprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
