Pogoda na jutro. Noc z mrozem, za dnia także zimno. Spadnie śnieg

Pogoda na noc: będzie na ogół pochmurno. Miejscami poprószy słaby śnieg. Na termometrach zobaczymy od -5 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 2 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej. Powieje słaby i umiarkowany, północny wiatr.

Pogoda na jutro - piątek, 4.03

Pogoda na jutro, piątek 4.03, zapowiada się na ogół pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Miejscami możliwy jest słaby śnieg, lokalnie przechodzący w deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą od -1 st. C na Podlasiu do 5 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.