Pogoda na jutro - piątek 29.04. Niektóre regiony słoneczne, w innych popada

Pogoda na jutro. Piątek na przeważającym obszarze Polski upłynie z małym i umiarkowanym zachmurzeniem oraz przelotnymi opadami deszczu. Słonecznej aury można spodziewać się na zachodzie. Termometry wskażą maksymalnie od 12 do 18 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy będzie pochmurno z rozpogodzeniami. Na południowym wschodzie kraju pojawią się słabe przelotne opady deszczu do litrów na metr kwadratowy. Lokalnie możliwe są mgły. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Warmii, przez 2 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Podkarpaciu. Słaby wiatr powieje z kierunków północnych i wschodnich.

Pogoda na piątek

Dzień w zachodnich regionach zapowiada się słonecznie. Na pozostałym terenie kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W niektórych miejscach pojawią się słabe przelotne opady deszczu do 2 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 12 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej. Północny wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w piątek

Wilgotność powietrza w ciągu dnia osiągnie poziom 60-80 procent, najwyższa będzie na Podkarpaciu oraz częściowo w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy zachodu odczują komfort termiczny, na pozostałym obszarze Polski będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne w większości kraju okażą się niekorzystne, tylko na zachodzie, południowym zachodzie i częściowo w centrum będą neutralne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy barometry wskażą 1014 hektopaskali.

Pogoda na jutro - Warszawa

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże, z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1014 hPa.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Pogodnie. Temperatura nie spadnie poniżej 2 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże, z przelotnymi opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje wiatr północny, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1028 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 3 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 17 st. C. Powieje północno zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Pogodnie. Temperatura spadnie minimalnie do 4 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia 17 st. C. Powieje północno zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Pochmurno z rozpogodzeniami, możliwe słabe opady deszczu. Temperatura wyniesie minimalnie 4 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie bez zmian, o północy osiągnie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Zachmurzenie małe i umiarkowane, przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy do 15 st. C. Powieje północny, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 999 hPa.

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl