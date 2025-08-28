Pogoda na jutro. Noc będzie ciepła, lokalnie być może nawet tropikalna, choć w niektórych rejonach nie obejdzie się bez deszczu. Piątek 29.08 przyniesie sporo chmur w większości Polski, ale też wysokie temperatury - miejscami zapanuje upał.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy na zachodzie w strefie frontowej zachmurzenie będzie duże do całkowitego, wraz z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. W centralnej, wschodniej i większej części południa zachmurzenie okaże się małe lub umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 16-19 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju, lokalnie możliwa jest noc tropikalna, czyli taka, w której trakcie temperatura nie spadnie poniżej 20 st. C. Powieje przeważnie południowy wiatr, skręcający na zachodzie za frontem na południowo-zachodni, który będzie zwykle słaby lub umiarkowany. W rejonie górskim wiatr może być jednak silny i bardzo silny, rzędu 40-60 kilometrów na godzinę, a w wyższych partiach gór dochodzić nawet do 80-100 km/h.

Prognoza pogody na noc

Pogoda na jutro - piątek, 29.08

W piątek na wschodzie oraz w przeważającej części dnia również w większej części południa i centrum kraju możemy spodziewać się pogodnej aury. Zachmurzenie będzie małe do umiarkowanego i nie popada. Od zachodu w strefie frontowej spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego i przejściowo całkowitego. Przyniesie ono przelotne opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metra kwadratowy, a lokalnie burze, podczas których spadnie 20-40 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w Łodzi, do 30-32 st. C na południowym wschodzie i w Warszawie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowy i południowo-zachodni. W górach może być silny i bardzo silny, w porywach dochodzący do 40-60 km/h, a w wyższych partiach gór nawet do 80-100 km/h.

Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeo

W piątek wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent w południowo-wschodniej Polsce do ponad 90 procent na północnym zachodzie. W większości Polski będzie nam ciepło, a na południowym wschodzie może być nawet gorąco. Mieszkańcy północno-zachodniej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą zachmurzenie w Warszawie chmury pokryją niebo w małym lub umiarkowanym stopniu. Temperatura minimalna wyniesie 19-20 st. C. Wiatr z południa początkowo będzie dość silny, następnie umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 994 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek mieszkańcy stolicy zobaczą umiarkowanie zachmurzone niebo. Termometry pokażą maksymalnie 31-32 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z południa. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W pierwszej części nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie umiarkowane. W drugiej części nocy przejściowo chmury całkowicie zakryją niebo i może popadać. Temperatura wyniesie maksymalnie 16-17 st. C. Wiatr z południa i południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 1001 hPa i początkowo będzie spadać, a następnie zacznie rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W dzień w Trójmieście chmury niemal całkowicie zakryją niebo. Okresowo możliwe są przelotne opady deszczu, a nie można wykluczyć także burzy. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 23-24 st. C. Wiatr powieje przeważnie z kierunków zachodnich i będzie okresami zmienny, słaby i umiarkowany - jedynie podczas ewentualnej burzy stanie się silny i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu chmury mogą nawet całkowicie zakryć niebo. Wówczas może przelotnie popadać, a nawet zagrzmieć, choć ryzyko burzy jest niewielkie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 17-18 st. C. Wiatr z południowego zachodu, okresami zmienny, będzie na ogół słaby, choć w zasięgu chmur opadowych okresowo nabierze na sile. Ciśnienie o północy osiągnie 994 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu okaże się pochmurny z przejaśnieniami. Będzie przelotnie padać, okresami intensywne, możliwa jest burza. Temperatura osiągnie maksymalnie 22-23 st. C. Powieje przeważnie z południowego zachodu i zachodu, słabo i umiarkowanie, ale podczas burzy mogą pojawić się silne porywy z różnych kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i zacznie rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże, momentami całkowite. Spodziewane są przelotne opady deszczu, może także zagrzmieć. Na termometrach pokaże się co najmniej 17-18 st. C. Wiatr będzie zmienny, z przewagą sektora południowo-zachodniego, na ogół słaby, ale w zasięgu chmur burzowych może być silniejszy i porywisty. Ciśnienie o północy osiągnie 990 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień we Wrocławiu chmury również pokryją niebo w znacznym stopniu. Przelotnie popada, może rozwinąć się burza. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 25-26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, raz zmienny, raz południowo-zachodni. Podczas burzy podmuchy mogą być silniejsze. Ciśnienie w południe wyniesie 989 hPa i początkowo będzie spadać, a następnie zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy zachmurzenie będzie małe do umiarkowanego. Nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 17-18 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni i południowy wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 980 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie i brak opadów. Temperatura dobije maksymalnie do 31-32 st. C. Powieje zmienny i południowy wiatr, który będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 978 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w piątek

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl