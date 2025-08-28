Pogoda na jutro - piątek, 29.08. Miejscami noc może być tropikalna

28 sierpnia 2025, 19:19
Źródło:
tvnmeteo.pl
Prognoza pogody na noc
Prognoza pogody na noc
wideo 2/5
Pogoda na jutro

Pogoda na jutro. Noc będzie ciepła, lokalnie być może nawet tropikalna, choć w niektórych rejonach nie obejdzie się bez deszczu. Piątek 29.08 przyniesie sporo chmur w większości Polski, ale też wysokie temperatury - miejscami zapanuje upał.

PogodaDługoterminowaWeekend

W nocy na zachodzie w strefie frontowej zachmurzenie będzie duże do całkowitego, wraz z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. W centralnej, wschodniej i większej części południa zachmurzenie okaże się małe lub umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 16-19 stopni Celsjusza w przeważającej części kraju, lokalnie możliwa jest noc tropikalna, czyli taka, w której trakcie temperatura nie spadnie poniżej 20 st. C. Powieje przeważnie południowy wiatr, skręcający na zachodzie za frontem na południowo-zachodni, który będzie zwykle słaby lub umiarkowany. W rejonie górskim wiatr może być jednak silny i bardzo silny, rzędu 40-60 kilometrów na godzinę, a w wyższych partiach gór dochodzić nawet do 80-100 km/h.

Prognoza pogody na noc
Prognoza pogody na noc

Pogoda na jutro - piątek, 29.08

W piątek na wschodzie oraz w przeważającej części dnia również w większej części południa i centrum kraju możemy spodziewać się pogodnej aury. Zachmurzenie będzie małe do umiarkowanego i nie popada. Od zachodu w strefie frontowej spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego i przejściowo całkowitego. Przyniesie ono przelotne opady deszczu rzędu 5-15 litrów na metra kwadratowy, a lokalnie burze, podczas których spadnie 20-40 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 21 st. C na Pomorzu Zachodnim, przez 28 st. C w Łodzi, do 30-32 st. C na południowym wschodzie i w Warszawie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowy i południowo-zachodni. W górach może być silny i bardzo silny, w porywach dochodzący do 40-60 km/h, a w wyższych partiach gór nawet do 80-100 km/h.

Prognoza pogody na piątek
Prognoza pogody na piątek

Warunki biometeo

W piątek wilgotność powietrza wyniesie od poniżej 60 procent w południowo-wschodniej Polsce do ponad 90 procent na północnym zachodzie. W większości Polski będzie nam ciepło, a na południowym wschodzie może być nawet gorąco. Mieszkańcy północno-zachodniej Polski odczują komfort termiczny. Warunki biometeo w całym kraju będą niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek
Warunki biometeo w piątek

Pogoda na noc - Warszawa

Nocą zachmurzenie w Warszawie chmury pokryją niebo w małym lub umiarkowanym stopniu. Temperatura minimalna wyniesie 19-20 st. C. Wiatr z południa początkowo będzie dość silny, następnie umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 994 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W piątek mieszkańcy stolicy zobaczą umiarkowanie zachmurzone niebo. Termometry pokażą maksymalnie 31-32 st. C. Powieje umiarkowany, okresami dość silny wiatr z południa. Ciśnienie w południe wyniesie 992 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W pierwszej części nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zachmurzenie będzie umiarkowane. W drugiej części nocy przejściowo chmury całkowicie zakryją niebo i może popadać. Temperatura wyniesie maksymalnie 16-17 st. C. Wiatr z południa i południowego zachodu będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie o północy osiągnie 1001 hPa i początkowo będzie spadać, a następnie zacznie rosnąć.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W dzień w Trójmieście chmury niemal całkowicie zakryją niebo. Okresowo możliwe są przelotne opady deszczu, a nie można wykluczyć także burzy. Słupki rtęci pokażą maksymalnie 23-24 st. C. Wiatr powieje przeważnie z kierunków zachodnich i będzie okresami zmienny, słaby i umiarkowany - jedynie podczas ewentualnej burzy stanie się silny i porywisty. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu chmury mogą nawet całkowicie zakryć niebo. Wówczas może przelotnie popadać, a nawet zagrzmieć, choć ryzyko burzy jest niewielkie. Na termometrach pokaże się maksymalnie 17-18 st. C. Wiatr z południowego zachodu, okresami zmienny, będzie na ogół słaby, choć w zasięgu chmur opadowych okresowo nabierze na sile. Ciśnienie o północy osiągnie 994 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu okaże się pochmurny z przejaśnieniami. Będzie przelotnie padać, okresami intensywne, możliwa jest burza. Temperatura osiągnie maksymalnie 22-23 st. C. Powieje przeważnie z południowego zachodu i zachodu, słabo i umiarkowanie, ale podczas burzy mogą pojawić się silne porywy z różnych kierunków. Ciśnienie w południe wyniesie 996 hPa i zacznie rosnąć.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu zachmurzenie będzie duże, momentami całkowite. Spodziewane są przelotne opady deszczu, może także zagrzmieć. Na termometrach pokaże się co najmniej 17-18 st. C. Wiatr będzie zmienny, z przewagą sektora południowo-zachodniego, na ogół słaby, ale w zasięgu chmur burzowych może być silniejszy i porywisty. Ciśnienie o północy osiągnie 990 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W dzień we Wrocławiu chmury również pokryją niebo w znacznym stopniu. Przelotnie popada, może rozwinąć się burza. Słupki rtęci wskażą maksymalnie 25-26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, raz zmienny, raz południowo-zachodni. Podczas burzy podmuchy mogą być silniejsze. Ciśnienie w południe wyniesie 989 hPa i początkowo będzie spadać, a następnie zacznie powoli rosnąć.

Pogoda na noc - Kraków

W Krakowie w nocy zachmurzenie będzie małe do umiarkowanego. Nie powinno padać. Termometry pokażą maksymalnie 17-18 st. C. Powieje słaby, południowo-wschodni i południowy wiatr. Ciśnienie o północy osiągnie 980 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W piątek w Krakowie spodziewane jest umiarkowane zachmurzenie i brak opadów. Temperatura dobije maksymalnie do 31-32 st. C. Powieje zmienny i południowy wiatr, który będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 978 hPa i będzie się wahać.

Warunki drogowe w piątek
Warunki drogowe w piątek

Autorka/Autor:Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

prognozaprognoza pogodypogoda
Pozostałe wiadomości

Dzisiaj na Delos nikt nie mieszka, ale ta grecka wyspa nie jest opustoszała. W okresie wakacyjnym niemal codziennie do jej brzegów przybijają statki wypełnione turystami, którzy chcą zobaczyć ważny kawałek historii Europy. Dla osób, które chcą wybrać się w to miejsce, badacze mają jedną radę: nie warto czekać. To najprawdopodobniej ostatnia szansa na podziwianie Delos w takim stanie, jaki widzimy na zdjęciach z wakacyjnych folderów.

Zmiany klimatu mogą ukraść nam przeszłość

Zmiany klimatu mogą ukraść nam przeszłość

28 sierpnia 2025, 16:02
Źródło:
TVN24+

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami, którym może towarzyszyć grad. W mocy są też alarmy przed upałem i silnym wiatrem.

Burze, upał i silny wiatr. Więcej ostrzeżeń IMGW

Burze, upał i silny wiatr. Więcej ostrzeżeń IMGW

28 sierpnia 2025, 6:30
Aktualizacja: 28 sierpnia 2025, 13:48
Aktualizacja:
Źródło:
IMGW

Kolejne dni pozwolą nam poczuć lato. Choć upały szybko opuszczą Polskę, to w wielu regionach kraju utrzyma się przyjemna temperatura. Korzystanie z ciepła utrudni jednak deszcz, a miejscami - burze.

Lato jeszcze nas nie opuści

Lato jeszcze nas nie opuści

28 sierpnia 2025, 15:14
Źródło:
tvnmeteo.pl

Poziom wody w Wiśle jest rekordowo niski. W czwartek rano wodowskaz Warszawa-Bulwary pokazał sześć centymetrów. Co się stanie, jeśli ta wartość spadnie do zera? Czy rzeka wyschnie? Na te pytania odpowiada doktor Sebastian Szklarek, ekohydrolog.

Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?

Wodowskaz na Wiśle pokazał sześć centymetrów. Co, jeśli pokaże zero?

28 sierpnia 2025, 14:47
Źródło:
PAP

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba dokonał pierwszych obserwacji międzygwiazdowej komety 3I/ATLAS. Okazuje się, że obiekt ma nietypową budowę. Naukowcy podejrzewają, że ma to związek z jego pochodzeniem.

Z tą kometą jest coś nie tak

Z tą kometą jest coś nie tak

28 sierpnia 2025, 16:58
Źródło:
livescience.com

Co najmniej 34 osoby zginęły, a ponad 210 tysięcy ewakuowano z powodu niszczycielskich powodzi w pakistańskiej części Pendżabu. Na mniejszą skalę żywioł dotknął też indyjską część tej krainy, w tym główną świątynię sikhizmu.

Setki tysięcy ewakuowanych, padać ma do końca tygodnia

Setki tysięcy ewakuowanych, padać ma do końca tygodnia

28 sierpnia 2025, 17:33
Źródło:
PAP

Gdzie jest burza? W czwartek 28.08 o poranku błyskało się w części kraju. Wyładowaniom towarzyszyły opady deszczu oraz silne porywy wiatru. Uwaga: burze wrócą. Śledź aktualną sytuację pogodową w kraju w tvnmeteo.pl.

Gdzie jest burza? Jest spokojnie, ale nie będzie tak długo

Gdzie jest burza? Jest spokojnie, ale nie będzie tak długo

28 sierpnia 2025, 7:25
Aktualizacja: 28 sierpnia 2025, 9:13
Źródło:
tvnmeteo.pl

W czwartek rano temperatura przekroczyła miejscami 23 stopnie Celsjusza, a będzie jeszcze wyższa. Tak wysoka wartość na termometrach o poranku to następstwo efektu fenowego. Będzie miał on jeszcze inne konsekwencje.

Efekt fenowy mocno podgrzał polskie miasto. Mogą pojawić się chmury UFO

Efekt fenowy mocno podgrzał polskie miasto. Mogą pojawić się chmury UFO

28 sierpnia 2025, 7:57
Źródło:
tvnmeteo.pl

30-letni Travis Kurtz, mieszkaniec Florydy uważa, że ma ogromne szczęście, że żyje. Mężczyzna został rażony piorunem. - Nigdy w całym moim życiu nie byłem tak przerażony, jak tego dnia - opowiadał.

"Jego ciało było tak gorące, że aż trudno w to uwierzyć"

"Jego ciało było tak gorące, że aż trudno w to uwierzyć"

28 sierpnia 2025, 10:24
Źródło:
CNN, CBS News

Zmian klimatu, wywoływane przez działalność człowieka, zagrażają morskim stworzeniom, w tym rekinom. Niewykluczone, że za ich sprawą jedna z ich supermocy osłabnie.

Rekiny bez zębów? Czarny scenariusz naukowców

Rekiny bez zębów? Czarny scenariusz naukowców

28 sierpnia 2025, 12:28
Źródło:
phys.org, frontiersin.org

Tajfun Kajiki spowodował rozległe zniszczenia w Wietnamie i Tajlandii. Zginęło co najmniej dziewięć osób, setki domów zostały zalane, a ponad półtora miliona mieszkańców pozostaje bez prądu.

Kajiki sieje spustoszenie. Wielu zabitych, ranni, zaginieni

Kajiki sieje spustoszenie. Wielu zabitych, ranni, zaginieni

27 sierpnia 2025, 18:02
Źródło:
Reuters

Włoskie alpejskie pogotowie alarmuje o znacznym wzroście liczby wypadków w górach latem. Ratownicy podkreślają, że wielu turystów udaje się na wycieczki bez przygotowania. Zdarza się, że amatorzy górskich spacerów idą tam w butach jak na plażę, a zamiast kurtek chroniących od wiatru zabierają... tablet.

"Wyruszają w góry z tabletem, ale bez kurtki wiatrówki"

"Wyruszają w góry z tabletem, ale bez kurtki wiatrówki"

27 sierpnia 2025, 21:20
Źródło:
PAP, ANSA

Ponad 30 osób zginęło w wyniku lawiny błotnej w północnych Indiach. W wyniku katastrofy tysiące mieszkańców zostało odciętych od podstawowych usług. Masy ziemi zniszczyły zniszczyły słynny szlak pielgrzymkowy w stanie Dżammu i Kaszmir.

Lawina błotna na szlaku pielgrzymkowym. Kilkadziesiąt ofiar

Lawina błotna na szlaku pielgrzymkowym. Kilkadziesiąt ofiar

27 sierpnia 2025, 13:55
Źródło:
PAP, Reuters, tvnmeteo.pl

Trzy osoby zginęły w meksykańskim stanie Queretaro po gwałtownych ulewach, które w miniony weekend nawiedziły region. Wśród ofiar jest 19-latek. Został porwany przez nurt i odnaleziony w kanale wodnym. Woda uszkodziła ponad dwa tysiące domów.

Trzy osoby zginęły po ulewach. Wśród ofiar 19-latek

Trzy osoby zginęły po ulewach. Wśród ofiar 19-latek

27 sierpnia 2025, 20:02
Źródło:
Once Noticias Digital

W Gruzji na stanowisku archeologicznym Orozmani odkryto ludzką żuchwę sprzed 1,8 miliona lat. Znalezisko rzuca nowe światło na ewolucję i migracje naszych przodków poza Afrykę.

Odnaleźli żuchwę sprzed 1,8 miliona lat

Odnaleźli żuchwę sprzed 1,8 miliona lat

27 sierpnia 2025, 16:16
Źródło:
PAP, Reuters

W środę u wybrzeży północno-wschodniego Tajwanu zarejestrowano trzęsienie ziemi o magnitudzie 6. Wstrząsy, chwilowo odczuwalne również w stolicy - Tajpej, nie spowodowały jednak żadnych zniszczeń ani ofiar.

Trzęsienie ziemi na wyspie. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

Trzęsienie ziemi na wyspie. Wstrząsy odczuwalne w stolicy

27 sierpnia 2025, 16:37
Źródło:
Reuters

Japonia mierzy się z rekordową falą gorąca. Środa w Tokio była dziesiątym dniem z rzędu z temperaturą powyżej 35 stopni Celsjusza. Według meteorologów to najdłuższa fala upałów w historii.

Tokio rozgrzane do czerwoności. Padł historyczny rekord

Tokio rozgrzane do czerwoności. Padł historyczny rekord

27 sierpnia 2025, 10:24
Źródło:
PAP, Asahi.com, NHK

Strażacy w hiszpańskiej Asturii i Galicji walczą z gwałtownymi pożarami lasów, które pochłaniają kolejne hektary ziemi. Silny wiatr oraz wyjątkowo sucha i upalna pogoda sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia. W związku z narastającym zagrożeniem ewakuowano już kilka miejscowości.

Dwie wioski już ewakuowano, ogień zagraża kolejnym

Dwie wioski już ewakuowano, ogień zagraża kolejnym

27 sierpnia 2025, 14:55
Źródło:
Enex, El Pais

Północne regiony Indii zmagają się z katastrofalnymi powodziami. Najtrudniejsza sytuacja ma miejsce w prowincji Pendżab. W pomoc poszkodowanym zaangażowane jest także wojsko. Indyjska armia opublikowała film z niezwykłej akcji ratunkowej.

Budynek runął do wody. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili

Budynek runął do wody. Ratunek przyszedł w ostatniej chwili

27 sierpnia 2025, 12:07
Źródło:
CNN, ADG PI - INDIAN ARMY, Times Of India, The New Indian Express

Dziesiąty lot testowy Starshipa zakończył się sukcesem. W nocy z wtorku na środę megarakieta od firmy SpaceX wzbiła się w powietrze i po nieco ponad godzinie wylądowała w wodach Oceanu Indyjskiego. Poprzednie próby kończyły się nieoczekiwanymi eksplozjami.

SpaceX ogłasza sukces. Przełomowy lot Starshipa

SpaceX ogłasza sukces. Przełomowy lot Starshipa

27 sierpnia 2025, 8:29
Źródło:
PAP, Reuters, SpaceX

Od sześciu lat w Burkina Faso regularnie wypuszczane były owady zmodyfikowane genetycznie. Celem takiej inicjatywy było ograniczenie populacji komarzyc, które przenosiły malarię. To najczęstsza na świecie choroba zakaźna, szacuje się, że rocznie zarażonych zostaje od 300 do 500 milionów ludzi, a prawie 600 tysięcy umiera. Dlaczego teraz zaprzestano tych działań?

Owady zmodyfikowane genetycznie wspomagały walkę z groźną chorobą. Wstrzymano program

Owady zmodyfikowane genetycznie wspomagały walkę z groźną chorobą. Wstrzymano program

27 sierpnia 2025, 9:28
Źródło:
Business Insider, BBC

Minionej nocy mogliśmy zobaczyć przelot Falcona 9 nad Polską. Drugi stopień rakiety zostawił po sobie efektowny ślad świetlny. Na Kontakt24 otrzymaliśmy zdjęcia.

Falcon 9 zostawił ślad nad Polską. Zdjęcia

Falcon 9 zostawił ślad nad Polską. Zdjęcia

27 sierpnia 2025, 7:19
Źródło:
Karol Wójcicki "Z głową w gwiazdach", Kontakt24, nocneniebo.pl

Wiele miejsc w Polsce boryka się z niedoborami wody. Nie jest to zaskoczeniem dla ekspertów, którzy uważają, że to konsekwencja wieloletnich zjawisk. Podają oni jednak sposoby na to, jak sprawić, by wody było więcej.

Brakuje nam wody. Jak ją zatrzymać

Brakuje nam wody. Jak ją zatrzymać

26 sierpnia 2025, 19:46
Źródło:
PAP

Burza piaskowa, zwana także habubem, przeszła nad Nevadą i Arizoną. W pierwszym amerykańskim stanie zakłóciła słynny festiwal, a w drugim dała się szczególnie mocno we znaki kierowcom.

Habub zaatakował. "Gdy wystawiłam rękę na zewnątrz, to jej nie widziałam"

Habub zaatakował. "Gdy wystawiłam rękę na zewnątrz, to jej nie widziałam"

26 sierpnia 2025, 8:51
Aktualizacja: 26 sierpnia 2025, 21:53
Aktualizacja:
Źródło:
PAP, Reuters, CNN

Łoś Emil to w Europie jeden z najbardziej rozpoznawalnych przedstawicieli swojego gatunku. Słynie z zamiłowania do długich wędrówek, podczas których przekracza granice państw. Ostatnio zawędrował do Austrii, gdzie wywołał niemałe poruszenie.

"Na początku myśleliśmy, że to ryba". Zadziwiający gość odwiedził Wiedeń

"Na początku myśleliśmy, że to ryba". Zadziwiający gość odwiedził Wiedeń

26 sierpnia 2025, 21:07
Źródło:
ENEX

We wschodnim Pakistanie zdecydowano o ewakuacji co najmniej 150 tysięcy mieszkańców. Wszystko w związku z planowanym przez Indie spuszczeniem wody z przepełnionej tamy, co może skutkować lokalnymi powodziami.

Jeden kraj chce spuścić wodę, w drugim trwają masowe ewakuacje

Jeden kraj chce spuścić wodę, w drugim trwają masowe ewakuacje

26 sierpnia 2025, 18:02
Źródło:
PAP

Członkowie projektu Skytinel znaleźli meteoryty na terenie wsi w województwie wielkopolskim. Są one pozostałością bolidu, który przeleciał nad zachodnią Polską pod koniec lipca.

Meteoryt trafił w drogę w wielkopolskiej wsi

Meteoryt trafił w drogę w wielkopolskiej wsi

26 sierpnia 2025, 15:33
Źródło:
Skytinel

Ponad 80 portów zostało zamkniętych z powodu wysokich fal, które uderzają w wybrzeże Peru. W północnej części kraju obowiązuje zakaz wypływania. Na wzburzonym morzu zginęła jedna osoba.

Fale porywały łodzie z portów. Nie żyje jedna osoba

Fale porywały łodzie z portów. Nie żyje jedna osoba

26 sierpnia 2025, 14:12
Źródło:
Reuters, La Gaceta