Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek 29.05. Przed nami spokojna, ale zimna noc

|
Pogodna noc
Prognoza pogody na noc
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Pogoda na jutro, czyli na piątek 29.05. W nocy aura będzie spokojna i pogodna, chociaż miejscami będzie zimno. W dzień w większości Polski czeka nas słoneczna aura - jedynie w niektórych regionach może padać słaby deszcz. Termometry pokażą do 26 stopni Celsjusza.

Noc w całym kraju zapowiada się pogodnie i nie powinno padać. Termometry pokażą od 2-4 stopni Celsjusza w centrum kraju, przez 4-6 st. C na wschodzie, do 6-8 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby, na wschodzie umiarkowany wiatr północno-zachodni.

Klatka kluczowa-463657
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek 29.05

Piątek na przeważającym obszarze kraju upłynie pod znakiem słonecznego nieba. Jedynie na wschodzie wystąpi duże, przejściowo całkowite zachmurzenie, a przelotnie może padać słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na północnym wschodzie, poprzez 22-24 st. C w centrum kraju, do 24-26 st. C na zachodzie. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, na wschodzie w porywach dość silny, rozwijający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-463635
Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 40 procent na południowym zachodzie do ponad 60 procent w pasie wschodnim. Na wschodzie będzie nam chłodno, w południowo-zachodniej Polsce - ciepło, zaś w pasie centralnym odczujemy komfort termiczny. Podobnie rozłożą się warunki biometeo - niekorzystne w regionach wschodnich, korzystne na zachodzie i neutralne pomiędzy nimi.

Klatka kluczowa-463678
Warunki biometeorologiczne w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Niebo nad Warszawą będzie w nocy pogodne. Na termometrach zobaczymy minimalnie 5-7 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry pokażą o północy 1010 hPa, a ciśnienie ma spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 21-22 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W południe ciśnienie wyniesie 1006 hPa i ma spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura spadnie do 7-8 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie ma się wahać, na barometrach o północy zobaczymy 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W piątek mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy do 19-20 st. C. Z północy powieje umiarkowany wiatr. Barometry w południe pokażą 1022 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Termometry wskażą minimalnie 6-7 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego zachodu i zachodu. O północy ciśnienie osiągnie 1014 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu piątek przyniesie słoneczne niebo. Temperatura wzrośnie do 24-25 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pogodna noc. Na termometrach minimalnie zobaczymy 7-8 st. C. Wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie słaby. Barometry o północy pokażą 1010 hPa, ciśnienie ma się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu będzie słoneczny, nie powinno padać. Termometry wskażą do 25-26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1009 hPa, będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zapanuje pogodna aura bez deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6-7 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, o północy zobaczymy na barometrach 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie piątek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21-22 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 995 hPa, ciśnienie ma spadać.

Źródło: tvnmeteo.pl
ZOBACZ TAKŻE:
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
58 min
krwawe trofeum nosorozec
"Absolutnie przerażający widok". Tu kończy się polowanie
1 godz 4 min
pc
"Nasze mózgi to mózgi przyćpanych ludzi"
Piotr Jacoń
Udostępnij:
Tagi:
pogodaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
26528757
Tusk: kierowane są kolejne siły
TVN24
Pożar lasu pod Warszawą
Płoną lasy pod Warszawą. Ewakuacja części mieszkańców
WARSZAWA
Pożar lasu
Ponad 200 strażaków w akcji, ogień bardzo szybko się rozprzestrzenia
Wołomin
Karol S. został uniewinniony
Neonazistowska koszulka zamiast munduru. Mężczyznę tłumaczy prawniczka
TVN24
złoto sztabki złota w banku
Setki sztabek złota w domu byłego urzędnika. Oto jak je zdobył
Maciej Wacławik
Odcinek drogi zamknięty przez pożar
Pożar i zamknięta droga
WARSZAWA
Flagę UE "wciska pod kaloryfer". Czy tak?
Sędzia wcisnęła unijną flagę pod grzejnik. Czy tak?
Gabriela Sieczkowska
Gąsienice korowódki w gminie Rambouillet
Kłębią się na drzewach, powodują wysypkę. "Swędzenie nie do zniesienia"
Świat
Włoska policja
Setki milionów po mafijnym bossie. Policja odnalazła majątek
BIZNES
Zabójstwo na Nowym Świecie. Proces głównego oskarżonego
"Skazał mamę Macieja na dożywotnie cierpienie". Koniec procesu w sprawie głośnego zabójstwa
Alicja Glinianowicz
EN_01678250_0786
"Nie będziemy zależni od jednego sojusznika". Rosja grozi
TVN24
Pożar lasu w powiecie wołomińskim
"Potrafi się przemieszczać nawet 100km/h"
TVN24
kroplowka shutterstock_2289663457
Niepozorne objawy, poważna choroba. Te nowotwory długo rozwijają się po cichu
TVN24
Od lewej: książę Sverre Magnus, księżna Mette-Marit i książę Haakon 17 maja 2026 roku w Asker
Następca tronu o żonie: jej stan zdrowia się pogorszył
TVN24
Przymrozek
Powrót przymrozków. Alarmy w dziewięciu województwach
Śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Zapytali czata AI o objawy i wezwali ratowników. Chłopcy uratowali koleżankę
TVN24
Donald Tusk
Tusk: nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś wpadł na tak niemądry pomysł
TVN24
Proces Łukasza Żaka
Sąd kończy przesłuchania w sprawie tragedii na Łazienkowskiej. Co zeznali ratownicy?
WARSZAWA
28 1925 fpf gosc-0001
Czarzasty nie otworzył aneksu do raportu z likwidacji WSI. Szef Kancelarii Sejmu tłumaczy
TVN24
Maciej Wiewór
"Kancelaria prezydenta była regularnie informowana". Trwa spór wokół traktatu
TVN24
Pamela Bondi i Donald Trump
Trump zwolnił ją z pracy, później usłyszała diagnozę
TVN24
Karol Nawrocki
Siemoniak o słowach Nawrockiego: nie jestem w stanie tego pojąć
TVN24
Michał Woś
Decyzja sądu w sprawie Wosia. Prokuratura: nie podważa zasadności
TVN24
Zbigniew Kapiński
Żurek apeluje do Kapińskiego. "Jeszcze nie jest za późno"
NEWS MICHALSKIEGO
Deszczowo, wietrznie, wiosna
Niż wciśnie się nad Polskę. Miejscami spadnie solidna porcja deszczu
Prognoza
Moment wypadku zarejestrował monitoring
14-latka potrącona na przejściu. Prokurator oskarżył dwóch policjantów
TVN24
temat paliwa
Jest decyzja w sprawie niższych cen paliw
BIZNES
Pożar w Lutolu (Lubuskie)
Ogromny pożar chlewni. Wiele zwierząt nie przeżyło
TVN24
Marcin Romanowski
To tam może przebywać Romanowski. Ustalenia służb
TVN24
Bawół przypominający Donalda Trumpa stał się viralem
Uznano, że wygląda jak Donald Trump. To uratowało mu życie
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom