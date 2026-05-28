Prognoza Pogoda na jutro - piątek 29.05. Przed nami spokojna, ale zimna noc Damian Zdonek

Prognoza pogody na noc

Noc w całym kraju zapowiada się pogodnie i nie powinno padać. Termometry pokażą od 2-4 stopni Celsjusza w centrum kraju, przez 4-6 st. C na wschodzie, do 6-8 st. C na zachodzie kraju. Powieje słaby, na wschodzie umiarkowany wiatr północno-zachodni.

Pogoda na jutro - piątek 29.05

Piątek na przeważającym obszarze kraju upłynie pod znakiem słonecznego nieba. Jedynie na wschodzie wystąpi duże, przejściowo całkowite zachmurzenie, a przelotnie może padać słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 17-18 st. C na północnym wschodzie, poprzez 22-24 st. C w centrum kraju, do 24-26 st. C na zachodzie. Z północnego zachodu powieje umiarkowany wiatr, na wschodzie w porywach dość silny, rozwijający prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie od około 40 procent na południowym zachodzie do ponad 60 procent w pasie wschodnim. Na wschodzie będzie nam chłodno, w południowo-zachodniej Polsce - ciepło, zaś w pasie centralnym odczujemy komfort termiczny. Podobnie rozłożą się warunki biometeo - niekorzystne w regionach wschodnich, korzystne na zachodzie i neutralne pomiędzy nimi.

Pogoda na noc - Warszawa

Niebo nad Warszawą będzie w nocy pogodne. Na termometrach zobaczymy minimalnie 5-7 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Barometry pokażą o północy 1010 hPa, a ciśnienie ma spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie przyniesie duże zachmurzenie bez opadów. Termometry wskażą maksymalnie 21-22 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. W południe ciśnienie wyniesie 1006 hPa i ma spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W Gdańsku, Gdyni i Sopocie noc zapowiada się pogodnie i bez opadów. Temperatura spadnie do 7-8 st. C. Wiatr ze zmiennych kierunków będzie słaby. Ciśnienie ma się wahać, na barometrach o północy zobaczymy 1023 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W piątek mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka słoneczna aura. Na termometrach zobaczymy do 19-20 st. C. Z północy powieje umiarkowany wiatr. Barometry w południe pokażą 1022 hPa, a ciśnienie będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu upłynie pod znakiem pogodnego nieba. Termometry wskażą minimalnie 6-7 st. C. Słaby wiatr powieje z północnego zachodu i zachodu. O północy ciśnienie osiągnie 1014 hPa i ma się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu piątek przyniesie słoneczne niebo. Temperatura wzrośnie do 24-25 st. C. Północno-zachodni wiatr okaże się umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe na barometrach zobaczymy 1013 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

We Wrocławiu prognozowana jest pogodna noc. Na termometrach minimalnie zobaczymy 7-8 st. C. Wiatr z północnego zachodu i zachodu będzie słaby. Barometry o północy pokażą 1010 hPa, ciśnienie ma się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek we Wrocławiu będzie słoneczny, nie powinno padać. Termometry wskażą do 25-26 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe ciśnienie osiągnie 1009 hPa, będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Nocą w Krakowie zapanuje pogodna aura bez deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 6-7 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie będzie się wahać, o północy zobaczymy na barometrach 996 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie piątek zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21-22 st. C. Wiatr okaże się północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Barometry pokażą w południe 995 hPa, ciśnienie ma spadać.