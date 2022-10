Pogoda na jutro - piątek, 28.10. Noc z mgłami, dzień w części kraju pochmurny

Pogoda na jutro, czyli piątek 28.10, zapowiada się w części kraju z dużym zachmurzeniem. Niewykluczone są niewielkie opady deszczu. Na przeważającym obszarze możemy jednak liczyć na rozpogodzenia. Termometry pokażą nawet 21 stopni.

Jak przekazał synoptyk tvnmeteo.pl Daniel Kowalczyk, znaleźliśmy się pod wpływem rozległego wyżu Zachary, który swym zasięgiem obejmuje południową i centralną część kontynentu. Ten typowo jesienny wyż z porannymi mgłami i rozpogodzeniami w dzień zagości w tej części Europy jeszcze przez kilka kolejnych dni, blokując dostęp do naszego kraju pochmurnym niżom. Co prawda w piątek nad Polskę spróbują się wedrzeć z zachodu fronty atmosferyczne, ale zostaną one skutecznie odepchnięte nad Bałtyk. Ich obecność zaznaczy się tylko nad północnymi krańcami naszego kraju w postaci zwiększonego zachmurzenia oraz miejscami, głównie na Pomorzu i Mazurach bardzo słabych, przelotnych opadów deszczu.

Pogoda na noc 27/28.10

Nocą zachmurzenie będzie zmienne, padać nie powinno. Prognozowane są liczne mgły i zamglenia. Na termometrach zobaczymy minimalnie od 6 stopni Celsjusza w Małopolsce, przez 9 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie południowy i zachodni, słaby.

Pogoda na piątek 28.10

Poranek w piątek 28.10 okaże się pochmurny i mglisty. W ciągu dnia prognozowane są rozpogodzenia. Jedynie na północy zachmurzenie okaże się duże, tam też lokalnie możliwe są słabe opady deszczu, poniżej jednego litra na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie w najcieplejszym momencie dnia od 15 st. C na Podlasiu i Suwalszczyźnie, przez 18 st. C w centrum kraju, do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr.

Warunki biometeo - piątek 28.10

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 70-80 procent. Na zachodzie kraju odczujemy ciepło, a w pozostałych regionach komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie umiarkowane wzrastające do dużego. Nad ranem pojawią się zamglenia, możliwa jest mgła. Na termometrach zobaczymy minimalnie 8 st. C. Powieje zachodni i południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańcy Warszawy w piątek mogą spodziewać się pochmurnej pogody z rozpogodzeniami, padać nie powinno. Rano możliwe zamglenia oraz mgły. Na termometrach zobaczymy do 17 st. C. Wiatr będzie południowo- zachodni, słaby, w drugiej części dnia umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1012 hPa, będzie spadać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

W nocy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pochmurno, ale padać nie powinno. Nad ranem utworzą się zamglenia, a także mgły. Na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Powieje zachodni i południowo- zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1026 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Rano w Gdyni, Gdańsku i Sopocie pojawią się zamglenia, możliwa jest mgła. W ciągu dnia będzie pochmurno z przejaśnieniami, możliwy jest słaby, przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 18 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1022 hPa, będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocą w Poznaniu zachmurzenie będzie małe. wzrastające w ciągu nocy do umiarkowanego. Nad ranem mglisto i pochmurno. Na termometrach zobaczymy minimalnie 10 st. C. Powieje południowo-zachodni i południowy, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1015 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Nad ranem w Poznaniu będzie pochmurno i mgliście, w ciągu dnia pojawią się rozpogodzenia. Termometry wskażą do 19 st. C. Powieje południowy, słaby wiatr. Ciśnienie w południe dojdzie do 1013 hPa, będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Wrocław może liczyć na pogodną noc. Temperatura spadnie do 10 st. C. Powieje południowy, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1012 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Na mieszkańców Wrocławia czeka pogodny piątek. Na termometrach zobaczymy do 21 st. C. Południowy wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe sięgnie 1010 hPa, będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Na noc dla Krakowa prognozowane jest małe zachmurzenie, w drugiej części nocy zrobi się mglisto. Temperatura spadnie do 6 st. C. Wiatr będzie zmienny, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 999 hPa, powoli będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

Rano w Krakowie będzie mgliście, a później, w ciągu dnia, pogodnie. Termometry wskażą do 18 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby. Ciśnienie w południe sięgnie 997 hPa, będzie spadać.

