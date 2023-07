Pogoda na jutro - piątek 28.07. Burze w większości kraju, od 19 do 26 stopni

Pogoda na jutro. Piątek 28.07 upłynie pod znakiem opadów deszczu i burz, w trakcie których wiatr będzie rozpędzać się w porywach do 80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą od 19 do 26 stopni Celsjusza.

Pogoda Długoterminowa Weekend

W nocy w zachodniej części kraju będzie pochmurno i pojawią się opady deszczu rzędu 1-6 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 8 stopni Celsjusza na Podlasiu do 16 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.

Pogoda na jutro - piątek 28.07

Dzień przyniesie zmienne zachmurzenie, przelotne opady deszczu i burze, które wystąpią wszędzie z wyjątkiem Podlasia. Podczas wyładowań atmosferycznych spadnie 10-20 litrów wody na metr kwadratowy, a wiatr w porywach osiągnie prędkość 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy od 19 st. C na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, przeważnie zachodni.

Prognoza pogody na piątek tvnmeteo.pl

Warunki biometeo - piątek 28.07

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie 60-90 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Trójmiasto

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie będzie pogodna. Temperatura minimalna wyniesie 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południa. Ciśnienie o północy sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

W sobotę w Gdańsku, Gdyni i Sopocie wystąpi zmienne zachmurzenie. Poza tym przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W burzach spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru osiągną 60-80 km/h. Termometry wskażą maksymalnie 22 st. C. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Na barometrach zobaczymy w południe 1003 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie zapowiada się pogodna. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. Ciśnienie o północy osiągnie 981 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Na piątek w Krakowie prognozuje się zmienne zachmurzenie, przelotny deszcz i burze z opadami rzędu 10-20 l/mkw. i porywy wiatru do 60-80 km/h. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 23 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. Barometry wskażą w południe 980 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie w Poznaniu zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 15 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. Ciśnienie o północy sięgnie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu upłynie pod znakiem zmiennego zachmurzenia, przelotnego deszczu i burz, podczas których spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru sięgną 60-80 km/h. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. Barometry wskażą w południe 994 hPa.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry wskażą 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Mieszkańców Warszawy czeka piątek ze zmiennym zachmurzeniem. Poza tym prognozuje się przelotny deszcz i burze z opadami do 10-20 l/mkw. oraz porywy wiatru do 60-80 km/h. Temperatura maksymalna 22 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Na barometrach zobaczymy w południe 993 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu przyniesie zmienne zachmurzenie i przelotny deszcz. Temperatura minimalna osiągnie 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, będzie wiał z południowego zachodu. Ciśnienie o północy sięgnie 993 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu zachmurzenie okaże się zmienne. Poza tym przelotnie popada deszcz i zagrzmi. W burzach spadnie do 10-20 l/mkw., a porywy wiatru rozpędzą się do 60-80 km/h. Termometry wskażą maksymalnie 26 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, będzie wiał z południowego wschodu. Ciśnienie w południe sięgnie 992 hPa.

Autor:anw,ps

Źródło: tvnmeteo.pl