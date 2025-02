W nocy będzie pochmurno z przejaśnieniami, mgły mogą pojawić się na północy i w centrum kraju. Poza tym wystąpią opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Na południowym wschodzie Polski (województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie, lubelskie) opady lokalnie okażą się silniejsze, spadnie do 10-15 litrów na metr kwadratowy. W górach sypnie do 10-15 centymetrów śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od 0 do 2 stopni Celsjusza. Wiatr, słaby lub umiarkowany, powieje z południa i zachodu.

Pogoda na jutro - piątek 28.02

Piątek zapowiada się na ogół pochmurnie, ale na południu i zachodzie kraju możliwe są większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Wszędzie można spodziewać się opadów deszczu lub deszczu ze śniegiem. Najwięcej - do 10 l/mkw. - spadnie na wschodzie, na północy i w centrum kraju. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 3 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej oraz na Dolnym Śląsku. Powieje słaby lub umiarkowany wiatr z zachodu i północnego zachodu.