Pogoda na jutro - piątek 26.11. Od deszczu po śnieg, opady w wielu regionach

W nocy będzie pochmurnie. Na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Pomorzu wystąpią opady deszczu, a w górach - śniegu. Temperatura minimalna wyniesie od -1 stopni Celsjusza na Podlasiu do 4 st. C na Podkarpaciu. Wiatr z kierunku południowo-zachodniego powieje słabo i umiarkowanie. Miejscami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę.

Pogoda na piątek 26.11

Dzień upłynie z dużym zachmurzeniem, możliwe są jedynie niewielkie przejaśnienia. Na Pomorzu popada deszcz, a na terenie wschodnich województw deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. W niektórych miejscach opady będą intensywne, spadnie do 10-15 litrów wody na metr kwadratowy i do 3 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr na północy kraju okresami powieje silniej, przeważnie z kierunku południowo-zachodniego.