Pogoda na noc

Przed nami na ogół pogodna noc, choć w województwach wschodnich pojawi się więcej chmur i tam też przelotnie popada deszcz do pięciu litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura minimalna wyniesie od 11 stopni Celsjusza na Pomorzu do 16 st. C na Podkarpaciu i 17 st. C na Lubelszczyźnie. Powieje słaby, zmienny wiatr, w strefie brzegowej także umiarkowany.

Pogoda na jutro - piątek, 26.07

Piątek przyniesie małe i umiarkowane zachmurzenie. We wschodniej części Polski okresami wystąpi więcej chmur i przelotny deszcz o sumie do pięciu l/mkw. Na wschodnich krańcach Roztocza możliwe są burze z opadem rzędu 10-20 l/mkw., a także porywami wiatru do 60-80 kilometrów na godzinę. Termometry pokażą maksymalnie od 24 st. C w rejonie Zatoki Gdańskiej do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Wzniesieniach Zielonogórskich. Powieje słaby, zmienny (z przewagą północno-zachodniego) wiatr.