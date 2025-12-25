Warunki drogowe w nocy

Na najbliższą noc prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające na północy i północnym wschodzie kraju do dużego. Temperatura minimalna wyniesie od -12 stopni Celsjusza miejscami na Śląsku, przez -9 st. C w centrum kraju, do -3 st. C nad samym morzem. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami dość silny, w porywach jego prędkość wzrośnie do 50-60 kilometrów na godzinę.

Prognoza na noc

Pogoda na jutro - piątek, 26.12.

W piątek będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami na południowym zachodzie, południu oraz północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C w regionach południowych, przez 1 st. C w centralnej Polsce, do 5 st. C na Wybrzeżu. Powieje wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie okresami dość silny, w porywach osiągający prędkość do 50 km/h.

Prognoza w sobotę

Warunki biometeo w piątek

Wilgotność powietrza będzie wzrastać. Na północy wyniesie około 80 procent, a na południu - 60 procent. W całym kraju będzie nam zimno, a warunki biometeo będą neutralne.

Warunki biometeo w sobotę

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -9 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie ma spadać, o północy wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie będzie pochmurny. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W nocy w Gdańsku, Gdyni, Sopocie pojawi się zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna wyniesie -3 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1029 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W piątek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie aura będzie pochmurna z niewielkimi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Wiał będzie wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie ma spadać, w południe wyniesie 1027 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu wystąpi zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej -9 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie ma spadać, o północy wyniesie 1021 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu będzie pochmurny z niewielkimi przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 1 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1019 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu będzie pogodna. Na termometrach zobaczymy co najmniej -10 st. C. Wiał będzie wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie spadać, o północy wyniesie 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

W piątek we Wrocławiu aura będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 0 st. C. Powieje wiatr północno-zachodni, umiarkowany. Ciśnienie ma spadać, w południe wyniesie 1015 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Noc w Krakowie będzie pogodna. Temperatura nie spadnie poniżej -11 st. C. Wiał będzie wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie ma spadać, o północy wyniesie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Piątek w Krakowie będzie pochmurny z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie -1 st. C. Odczujemy wiatr północno-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie spadać, w południe wyniesie 1002 hPa.

